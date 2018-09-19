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Азаренко обыграла Барти
Во втором круге Toray Pan Pacific Open белорусская теннисистка Виктория Азаренко (63 WTA) обыграла австралийку Эшли Барти (17 WTA).
Напомним, турнир проходит Токио 17-23 сентября 2018
Призовой фонд – 799 000 долларов.
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Во втором круге Toray Pan Pacific Open белорусская теннисистка Виктория Азаренко (63 WTA) обыграла австралийку Эшли Барти (17 WTA).
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