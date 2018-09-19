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Недвижимость: кредиты дадут импульс разменным сделкам

20.09.2018 11:22 — Разное | Myfin  
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Недвижимость: кредиты дадут импульс разменным сделкам
фото: pixabay.com

Об этом Myfin.by рассказал Артем Сахаревич, аналитик портала Realt.by.

Подсчитать все сделки по размену квартир сложно

Недвижимость: кредиты дадут импульс разменным сделкам

- Точных данных о проценте разменных сделок по отношению к общему количеству ни у кого нет, потому что их сложно проследить.

Прямой обмен, когда двое людей меняются квартирами с доплатой разницы – довольно редкий случай. Куда чаще встречаются так называемые цепочки. К примеру, вы покупаете у меня однокомнатную квартиру, я за вырученные от продажи деньги и доложив какую-то сумму покупаю двухкомнатную, продавец «двушки» покупает «трешку» и так далее.

Такая цепочка может иногда достигать 6-7 звеньев и является предметом тесной кооперации агентств недвижимости. Проследить по данным реальных сделок, какие квартиры участвовали в такой цепочке, невозможно.

Полагаться можно лишь на комментарии участников рынка. По их оценкам, процент разменных сделок обычно колеблется в пределах 40-80% от общего числа сделок с недвижимостью.

Рынок должен быть стабильным

– Для того, чтобы участники такой цепочки договорились между собой и каждого устраивала цена, нужна стабильная ценовая ситуация.

Собирать цепочки в условиях бурного роста или снижения цен невозможно, потому что те, кто изначально рассчитывал на одну сумму, могут захотеть больше или найдут более дешевый вариант для покупки.

Второе необходимое условие — на рынке должен быть выбор квартир.

Сейчас мы как раз наблюдаем благоприятный период для роста числа разменных сделок: цены стабилизировались, последние полтора месяца растет предложение.

Кредиты способствуют разменам

– Благодаря снижению ставки рефинансирования за последние 1,5 года огромное число людей решили жилищный вопрос с помощью кредита. Однако «кредитный бум» породил ощутимый рост цен — за год квартиры в Минске подорожали на 14%, в других городах страны на 5-10%. При таком росте собирать длинные цепочки было затруднительно.

Сейчас, когда рынок успокоился, полагаю, что кредиты дадут импульс именно разменным сделкам. Поменять однокомнатную на двухкомнатную квартиру в Минске можно за 10-15 тысяч долларов, двухкомнатную на трехкомнатную — за 15-20 тысяч. Даже те, кто не обладает этой суммой, могут взять кредит на недостающую часть.

 
Теги: Минск
 
 
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Тенденции рынка недвижимости. Почему будет больше сделок по размену квартир?
 
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