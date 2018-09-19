Samsung представила свой первый смартфон с тремя основными камерами

Компания Samsung на своем официальном сайте представила смартфон с тремя основными камерами — Galaxy A7.





Устройство выполнено в корпусе из стекла. Его габариты — 159,8×76,8×7,5 миллиметров, вес — 168 граммов. Диагональ дисплея составляет 6 дюймов, разрешение панели — 2220 на 1080 пикселей, матрица — Super AMOLED.

Точная модель процессора на сайте производителя не указывается. Известно, что чип работает на частоте в 2,2 ГГц. Оперативной памяти может быть 4 или 6 ГБ, постоянной — 64 или 128 ГБ. Последняя расширяется через карты microSD объемом до 512 ГБ. Емкость аккумулятора — 3300 мАч.





Главная особенность нового Galaxy A7 — тройная основная камера. Первый модуль — 24 Мп (f/1.7), второй — широкоугольный, на 120 градусов (8 Мп, f/2.4). Третий фотодатчик нужен для определения расстояния до объектов в кадре и создания снимков с эффектом боке (портретов с размытием фона). Его разрешение — 5 Мп (f/2.0). Кроме того, в смартфоне используются алгоритмы для определения объектов и автоматического улучшения снимков.

Разрешение фронтальной камеры — 24 Мп, есть выделенная передняя вспышка и функция размытия фона, сканер отпкчатков пальцев размещен в кнопке питания на правой стороне корпуса. Точной цены гаджета или даты его поступления в продажу пока не раскрывают.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Samsung: