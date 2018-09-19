На белорусских банкнотах «поправят» орфографию и уберут подпись Прокоповича

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Нацбанк объявил о планируемой модификации некоторых белорусских банкнот. Ввод в обращение банкнот нового дизайна планируется в 2019-2020 годах.

Как сообщили в Нацбанке, на новых банкнотах изображения архитектурных сооружений будут приведены в соответствие с актуальным внешним видом, также будет указано их название. Кроме того, с банкнот исчезнет факсимиле подписи бывшего главы Нацбанка Петра Прокоповича. Согласно новой редакции Правил белорусской орфографии и пунктуации на банкноте номиналом 50 рублей надпись "Пяцьдзесят» будет исправлена на "Пяцьдзясят».

На банкнотах будет указан год планируемого выпуска в обращение: вместо "2009" для банкнот номиналами 5 и 10 рублей – "2019", для банкнот номиналами 20 и 50 рублей – "020".

Кроме изменения дизайна, Нацбанк провел работу по оптимизации защитного комплекса банкнот, «чтобы граждане могли достаточно просто, без использования специального оборудования, отличить подлинные банкноты от поддельных и тем самым обезопасить себя от их случайного приема».

Перед выпуском модифицированных банкнот в обращение Нацбанк обещает подробно рассказать обо всех изменениях.

При этом после появления новых банкнот в обороте «старые» (2009 года выпуска) будут оставаться законным платежным средством.