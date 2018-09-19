Посылки без очередей: почтоматы заработали в Беларуси

Попадет посылка в почтомат или нужно будет забрать ее на почте, решает сам клиент, пояснил БЕЛТА начальник управления технического и сетевого взаимодействия "Белпочты" Алексей Цвирко.

Если клиент желает получить посылку в почтомате, ему необходимо пройти регистрацию на сайте «Белпочты» и один раз пройти идентификацию в ближайшем к почтомату отделении почтовой связи (нужно будет предъявить паспорт или водительское удостоверение).

Когда посылка получит номер, у клиента в личном кабинете появится дополнительное меню "Почтоматы", в котором будут показаны их адреса на выбор.

Перенаправить посылку надо до прохождения таможенного контроля. После перенаправления курьер доставит ее в почтомат. Максимальные габариты посылки — 50*40*39 сантиметров, максимальный вес — 30 килограммов.

Как только посылка окажется внутри почтомата, адресату придёт СМС-уведомление с кодом доступа к ячейке, данными об отправлении и сроках хранения. Важно помнить, что срок хранения посылки — 72 часа. По истечении этого времени курьер доставит посылку в ближайшее к почтомату отделение связи. Об этом также придёт СМС-уведомление.





