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Виктория Азаренко обыграла Эшли Барти во втором круге турнира в Токио

20.09.2018 11:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Виктория Азаренко обыграла Эшли Барти во втором круге турнира в Токио
Фото из архива © / mubadalasvc / twitter.com

Виктория Азаренко (63-й номер мирового рейтинга) обыграла австралийку Эшли Барти (17-й номер) со счетом 6:4, 6:2 во втором круге турнира категории "Премьер" в Токио, сообщает БЕЛТА.

Стартовые геймы матча прошли в равной борьбе. Лишь в концовке партии Виктория Азаренко сделала брейк на подаче соперницы. Белоруска оставила за собой и начало второго сета - 3:1 по геймам. Азаренко уверенно действовала на выходах с задней линии корта к сетке, не оставив шансов оппонентке.

 

В первом круге соревнований в Токио белоруска была сильнее Куруми Нары из Японии (6:4, 7:5).

В 1/4 финала Виктория Азаренко сыграет с победителем встречи датчанки Каролин Возняцки, посеянной на турнире под первым номером, и итальянки Камилы Джорджи.

 
 
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В 1/4 финала Виктория Азаренко сыграет с победителем встречи датчанки Каролин Возняцки, посеянной на турнире под первым номером, и итальянки Камилы Джорджи.
 
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