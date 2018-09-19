Строил для себя: как выглядит дом архитектора, который он спроектировал и возвел своими руками

Построить дом своими руками можно быстро, дешево и хорошо — в этом уверен герой нашей рубрики «Моя стройка» архитектор Дмитрий Ильюшин. Он считает, что многие напрасно отказывают себе в удовольствии жить в собственном доме, веря в стереотип, что строительство — это и сложно, и дорого. В этой статье он рассказывает, как оптимизировать расходы на строительство и где можно неплохо сэкономить, на примере возведения собственного дома.

Ищем архитектора

— Все знают, что если прорвало трубу — нужно вызывать сантехника, пропал свет — электрика, — говорит Дмитрий Ильюшин. — При этом к строительству подходят нелогично, привлекая для этого «специалистов широкого профиля». В результате все заканчивается постройкой дорогого, но неудобного для жизни дома и бесконечными переделками.





А все должно начинаться с архитектора, у которого есть и опыт, и знания, и в портфолио — не один успешно реализованный проект. К сожалению, большинство заказчиков не готовы заплатить за услуги такого специалиста, ограничиваясь типовым проектом из каталога. Однако в таких проектах нет одной из главных частей — генерального плана, в котором определено месторасположение дома, сетей, парковок, зон отдыха, подъездов к дому, дорожек. И это в дальнейшем приводит к увеличению затрат на отведение воды, устройство дренажа, водоотводных лотков, перекладку сетей, переделку ландшафта. В моей практике девять из десяти заказчиков просят сделать генплан, когда дом уже готов и начались проблемы. Переделывать все — огромные деньги.





На своем участке я все сделал правильно — генплан был разработан до начала строительства. На момент заложения фундамента уже знал, на какой высоте у меня будет дорога, где будут стоять люки канализации, как расположены дорожки и площадки, сколько будет ступеней у любого из входов, точно было рассчитано количество завозного грунта.



Газон для откосов покупался рулонный



Под всем газоном лежит противокротиная сетка

Не была забыта топосъемка и геология. Затраты на это позволили выбрать правильный фундамент, не переплачивая деньги за арматуру и бетон. А съемка в дальнейшем понадобилась при подводе газа.





Имея готовый генплан, можно сразу приступать к устройству септика, установке колодцев, дренажа, люков, подпорных стенок. И в дальнейшем к этому не придется возвращаться.

Участок можно покупать и без коммуникаций

К вопросу строительства Дмитрий подошел комплексно: сначала долго искал такой земельный участок, чтобы и от Минска недалеко, и к природе ближе. Оказалось, что такие места еще есть, и спрос на них невелик по той лишь причине, что к ним не подходят коммуникации.

— Не стоит бояться отсутствия коммуникаций на участке. Это все решаемо. К тому же на них претендует меньше желающих, соответственно, такая земля обойдется значительно дешевле. Я купил на аукционе два участка по кадастровой стоимости — больше никто не претендовал на них. Я нашел друзей-единомышленников, которым тоже понравилось это место, и они купили землю рядом. Вместе мы разделили затраты на подвод электричества, газа, установку нового трансформатора всей деревне и «добыли» воду из скважины. Все сети мне обошлись приблизительно в 10 тысяч долларов.



Виды из окна

В итоге два участка даже с подведенными за свой счет коммуникациями в 12 километрах от Минска стоили дешевле, чем один рядом в Хатежино.

Полезный совет: еще до покупки участка можно поинтересоваться о возможности подвода туда коммуникаций в местных электросетях и райгазе. И вполне может оказаться, что не так страшен черт, как его малюют.



К месту строительства проложили дорогу

При освоении участка ключевым было минимальное вмешательство в окружающую среду, сохранение березовой рощи. Еще до начала строительства Дмитрий высадил вокруг дома около 50 самых разных плодовых деревьев — чтобы въехать в дом и любоваться уже готовым садом. Это также элемент экономии: посаженое заранее маленькое дерево стоит значительно дешевле привезенного взрослого.





— При освоении участка ключевым было минимальное вмешательство в окружающую среду, сохранение березовой рощи. Я просто уверен, что с природой по красоте мы не можем тягаться.

Где сэкономить в строительстве?

— Хороший проект помогает сэкономить. В нем все рассчитано: сколько нужно бетона, арматуры, где будет точка росы и так далее. У нас же часто строят на авось или полагаясь на опыт строителей. Последние руководствуются простым правилом — «абы не сломалось», поэтому делают все с десятикратным запасом. Получается дороже, но не для строителя, а для владельца дома. Хотите грамотно экономить — обратитесь с проектом к конструктору, который определит объемы строительных материалов.





















На мой участок три раза приезжал бетоновоз, и лишнего бетона, как это обычно бывает на стройках, не оставалось. Все потому, что заказывали его согласно рассчитанным объемам, а не с запасом. И еще простой пример экономии. Перед тем как заливать фундамент, я обратился к конструктору, который пересчитал все нагрузки и вынес вердикт: достаточно будет ростверка шириной 30 см. Я же собирался лить 40 см. Если посчитать в деньгах, то таким образом я сэкономил сразу 2 тысячи долларов. Кроме того, ростверк, на который опираются стены, получился сразу теплым — бетон, пеноплекс, бетон. Внешний слой ровный, его можно дополнительно не отделывать.





Еще одно интересное решение: все ограждающие конструкции возводились из одного и того же материала — газосиликатного блока 600×400×250 (для перегородок блок устанавливался на бок). Унификация материалов, а также точные расчеты позволили купить необходимое их количество (не больше и не меньше) и сократить транспортные расходы.

Проект моего дома привязывался к стандартным плитам перекрытия, а монтируя их «с колес», удалось сэкономить на работе крана.





На окнах мне удалось тоже хорошо сэкономить. Профиль ПВХ и стеклопакеты заказывал у разных компаний. Я сам измерил проемы, дал размеры фирме на производство профиля, они мне дали размеры стеклопакетов. По ним на другой фирме изготовили стеклопакеты. Они однокамерные, но для них использовалось 8-миллиметровое закаленное тонированное стекло с низкоэмиссионным покрытием.





Устанавливал их с помощником. В итоге все окна стоили порядка 5 тысяч долларов. Если бы их заказывал готовыми через оконную компанию с монтажом, то цена была бы от 8 до 15 тысяч долларов.





Крыша в доме плоская, кровля — ПВХ-мембрана. Если разобраться, то двускатная конструкция — это двукратный перерасход по древесине: балки перекрытия и стропильная система. В плоских крышах с минимальным уклоном стропильная система не нужна, так выходит экономнее.





То, что у плоских кровель больше проблем с эксплуатацией, — это стереотип, возникший в те времена, когда применялся только рубероид. Современные мембраны герметичны, надежны. Производитель только на монтаж дает гарантию 5 лет, а на сам материал — 20 лет.

Плоская крыша с заранее продуманным отведением воды, помимо прочего, позволяет сэкономить на водосточке и дальнейшей ее эксплуатации.

Отделка

Для фасада использовались два вида отделки — декоративная штукатурка с водоотталкивающим эффектом и дерево.





— Деревянная обшивка — импрегнированная автоклавным способом сосна. Это очень долговечный вариант обработки, так пропитывают шпалы. Можно было купить готовую доску по 550 долларов за куб, но я пошел по другому пути. Нашел пилораму, где мне нарезали доски нужного размера. На другой фирме ее строгали и сушили. Сухие доски на своем транспорте завез на Борисовский шпалопропиточный завод, где их и пропитали автоклавным способом. В итоге это мне позволило сэкономить — с транспортными расходами готовая доска обошлась в 350 долларов за куб.



С этой стороны дома планируется сделать крытую террасу

Первый и второй этаж — только плитка на полах. Потолки будут натяжными — это дешево, быстро, практично. В доме не планируется радиаторов отопления — везде теплые полы.

Планировка

При планировке дома изначально важно продумать все, в том числе и будущую расстановку мебели, сантехники, электроприборов. Все свои пожелания нужно сформулировать в техзадании архитектору.

В своем проекте мне удалось за счет почти полного отсутствия коридоров и неиспользуемых площадей сохранить 150 м² полезной площади из 200 м² общей, сделать четыре спальни по 21 «квадрату».



Мне нравятся большие свободные пространства, поэтому в зоне гостиной сделал второй свет. Еще в процессе проектирования я понимал, что если сделать все перегородки на втором этаже глухими, то он будет напоминать колодец. Поэтому одна стена в большой мастер-спальне, граничащая со вторым светом, будет стеклянной. При необходимости всегда можно закрыться шторой.

Кому доверить стройку?

Я принципиально следовал проекту, так как знаю, что любое изменение влечет за собой проблемы и дополнительные работы по переделке. Многие работы сам делал. Когда не успевал или не справлялся — нанимал помощника. Я сам начинал делать деревянный фасад — у меня получалось примерно 10 м² в день.





Договорился с одной фирмой, которая обещала сделать быстрее. Для начала они навели критику на выполненные мною работы, а сами за день собрали не больше 6 м² да еще и не так аккуратно. Утром прислали сообщение, что отказываются работать.





Многое можно самому сделать. Например, лестницу на второй этаж спроектировал и сварил из металлического профиля сам — это нетрудно. Есть сайты, где можно сделать все необходимые расчеты. Для лестницы купил металлопрофиль на обыкновенной металлобазе. Детали под ступени заказал в фирме, которая занимается лазерной резкой. Здесь на месте сделал шаблон и за вечер их приварил к швеллеру. Когда закончатся отделочные работы, к ним будут прикручены дубовые ступени.

Очень важной составляющей является контроль на стройке. В идеале должен быть не просто авторский надзор, а полное ведение стройки. На своей я практически жил.





— Мои главные требования к дому: функциональность, качество и беспроблемная эксплуатация — выполнены, — говорит Дмитрий. — Уже через месяц в него можно будет вселяться. Для себя сделал вывод, сколько нужно денег, чтобы быстро построиться, — около 50 тысяч долларов сразу и возможность «инвестировать» еще по 2 тысячи в месяц. Успех мероприятия — в непрерывном и достаточном финансировании стройки. Имея же участок с сетями, такую коробку можно построить примерно за 80 тысяч.