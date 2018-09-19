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В Минске прошло заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины
20.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске состоялось заседание контактной группы по обсуждению ситуации на востоке Украины. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал о встрече с пленными, передает «МИР 24».
«Во время поездки координатор посетил 11 мест содержания в Харькове, Старобельске, Донецке, Луганске и Бахмуте, где он встретился с 36 шестью удерживаемыми. В том числе с пятью пленными, не связанными с конфликтами», – сказал спецпредставитель.
Следующее заседание контактной группы пройдет в Минске 2 октября.
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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе поездки встретился с 36 пленными, среди которых пятеро не связаны с конфликтами.
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