В Минске прошло заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины

В Минске состоялось заседание контактной группы по обсуждению ситуации на востоке Украины. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал о встрече с пленными, передает «МИР 24».

«Во время поездки координатор посетил 11 мест содержания в Харькове, Старобельске, Донецке, Луганске и Бахмуте, где он встретился с 36 шестью удерживаемыми. В том числе с пятью пленными, не связанными с конфликтами», – сказал спецпредставитель.

Следующее заседание контактной группы пройдет в Минске 2 октября.