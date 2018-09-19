Что будет, если не платить взносы в садовое товарищество?

Почему дачники обязаны участвовать в денежных взносах и какая грозит ответственность, если этого не делать? «АиФ» разбирается вместе с экспертом.

Многие читатели «АиФ» летние и осенние месяцы предпочитают проводить на своих земельных участках, которые чаще всего размещаются в садоводческих товариществах. Владельцам этих участков следует помнить, что на них накладываются определенные обязательства, в том числе по уплате денежных взносов.

- Для многих собственников садовых участков разговор о взносах болезненный. Не всегда люди понимают, почему они должны что-то выплачивать и куда эти средства потом направляются, - в интервью корреспонденту «АиФ» рассказала нотариус Брестского нотариального округа Нина МИНЮК. - А между тем взносы учредителей и членов товарищества - это источник формирования имущества последнего (согласно пункту 11 Положения о садоводческом товариществе, утвержденного Указом президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. №50). Порядок и сроки уплаты определяются Уставом.

Собственники участков обязаны, как правило, вносить несколько различных взносов.

Паевые

Паевые взносы выплачиваются при создании товарищества и покрывают расходы на его организацию: регистрацию, оформление документов, приобретение или создание объектов общего пользования и т. д.

Членские

Членские взносы расходуются на оплату труда работников, заключивших с товариществом трудовые договоры (контракты), в том числе на вознаграждение членов правления, ревизионной и счетной комиссии, а также на другие текущие расходы.

Целевые

Целевые средства вносятся на основании решения общего собрания для реализации ежегодных планов агротехнических и ремонтно-хозяйственных работ, а также на капитальный ремонт объектов общего пользования.

Дополнительные

Наконец, дополнительные денежные взносы направляются на покрытие убытков товарищества.

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- Члены садоводческого товарищества вносят членские взносы в равном размере вне зависимости от площади земельных участков (согласно п. 54-1 Положения). За несвоевременную уплату взносов предусматривается пеня в размере, установленном на общем собрании товарищества в соответствии с законодательством. Если землевладелец в течение шести месяцев подряд уклоняется от уплаты взносов и пени, это становится основанием для исключения его из членов товарищества. При этом с должника не снимается обязанность погасить задолженность по взносам и пене, - продолжает Нина Минюк.

Как взыщут

По словам эксперта, взыскание задолженности по взносам и пене производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов либо других должностных лиц, имеющих право совершать такое нотариальное действие. Совершить исполнительную надпись возможно по просроченным более двух месяцев взносам и пене как с членов садоводческого товарищества, так и с лиц, выбывших из состава членов садоводческого товарищества.