Нацбанк изменит дизайн белорусских денег

С белорусских денег уберут подпись Прокоповича, на купюрах изменят слово «пятьдзесят» и добавят наименования зданий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

Там отмечают, что купюры 2009 года выпуска из обращения не изымут. В новых банкнотах будут изменены изображения зданий в соответствии с их нынешним видом, также добавят их названия.

На модифицированных купюрах уберут факсимиле подписи Петра Прокоповича, который был председателем правления Национального банка с 1998 по 2011 год.

Еще одним изменением станет исправление надписи «ПЯЦЬДЗЕСЯТ» на «ПЯЦЬДЗЯСЯТ», что соответствует правилам орфографии белорусского языка.

Также будет исправлен год выпуска банкнот – на планируемый. На купюрах номиналами 5 и 10 рублей вместо «2009» будет написано «2019», на купюрах по 20 и 50 рублей – «2020».