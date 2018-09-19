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Большое купе по-французски: представлена "двухдверка" Peugeot e-Legend

20.09.2018 12:08 — Разное | Tut.by  
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Пожалуй, это будет едва ли не главный шоу-стоппер грядущего Парижского автосалона — эффектный шоу-кар e-Legend, который украсит стенд Peugeot на домашних для себя смотринах.


Концепт, по замыслу создателей, обращается в прошлое и вместе с тем переносит нас в ближайшее будущее с беспилотными автомобилями и электрокарами, в котором «водитель сможет выбирать тип кузова, привода и режим вождения». Кузов e-Legend с большой площадью остекления своими формами отдаленно напоминает 504 Coupe, а из особенностей внешности следует отметить фигурно вырезанные колесные арки, легкий и спортивный силуэт, а также цвет кузова, меняющийся в зависимости от внешнего освещения (от металлического серебристого до полированного бронзового).


В длину концепт растянулся на 4,65 м, ширина составляет 1,93 м, колесная база — 2,69 м. В отделке салона используется велюр, бронза и экзотическая древесина Палдао, а перед седоками установлен громадный 49-дюймовый экран вместо традиционной передней панели. Еще пара дисплеев имеется в дверях (диагональю 29 дюймов), а также в каждом солнцезащитном козырьке (12 дюймов).


В движение e-Legend приводит пара электродвигателей суммарной мощностью 456 лошадиных сил, крутящий момент достигает 800 Нм. На одной зарядке батарей емкостью 100 кВтч электромобиль может проехать до 600 км (и это в соответствии с новым протоколом WLTP!), разгон до 100 км/ч у полноприводной машины занимает менее 4 секунд. Максимальная скорость по паспорту — 220 км/ч. Разумеется, предусмотрен и беспилотный режим движения — передние сиденья откидываются, а руль складывается, полностью открывая 49-дюймовый дисплей.

На конвейер e-Legend в таком виде не попадет, тем не менее, реинкарнации большой серийной «двухдверки» на базе флагманской модели Peugeot 508 исключать нельзя.

 
 
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Пожалуй, это будет едва ли не главный шоу-стоппер грядущего Парижского автосалона.
 
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