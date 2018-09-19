На обновленном пункте пропуска «Брузги» откроют движение для пешеходов







Реконструкция пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе — часть международного проекта по модернизации транзитного коридора трассы М6.

«Пока все идет согласно графику. Одно из основных изменений — увеличение количества полос для движения, как на выезд из страны, так и на въезд. Это позволит решить проблему, когда грузовые, легковые машины, автобусы и другие скапливались на двух полосах», — рассказал Андрей Ковальчук. Внедрение автоматизированной системы распознавания номерных знаков позволит отказаться от использования бумажных талонов. Оборудуют пункт пропуска и современными системами видеонаблюдения.





Сократится время пребывания в пункте пропуска для грузового транспорта. Запланирована установка современного весогабаритного оборудования (по двое весов в каждом направлении). При внедрении современных технологий и методов работы водитель сможет пройти таможенный и пограничный контроль практически не выходя из кабины грузовика.

«Более эффективно планируется использовать территорию пункта пропуска. В частности, расширяется въезд на площадку для пассажирских автобусов. Упростится для автобусов и маневрирование, они смогут спокойно заезжать и уезжать, не создавая пробку», — отметил Андрей Ковальчук. Запланировано создание более комфортных условий для водителей и пассажиров в пункте пропуска.

После реконструкции в «Брузгах» будет возобновлено движение пешеходов. Ранее таким образом здесь границу пересекали до 900 человек в сутки. Однако пешеходы передвигались рядом с машинами, и это было признано небезопасным. Теперь для них строится отдельная пешеходная дорожка. Начато также возведение пункта контроля для пешеходов. Сюда же планируется направить и тех, кто пересекает границу на велосипедах.





Важно, подчеркнул Андрей Ковальчук, что работа самого пункта пропуска не останавливалась. Направление остается популярным как у перевозчиков, так и у тех, кто путешествует личным транспортом. С начала года границу здесь пересекли около 1 млн транспортных средств.

В «Брузгах» сегодня прошла информационно-разъяснительная акция для граждан, пересекающих границу. Сотрудники таможни предлагали водителям и пассажирам автомобилей пройти небольшую анкету на знание таможенного законодательства. Большинство показывали уверенные знания. Вопросы возникали порой по нормам ввоза тех или иных товаров. У пересекающих границу спрашивали их мнение о том, как можно улучшить деятельность таможни, а также вручали специальные памятки путешественникам.







«Человек чувствует себя комфортно, когда он понимает, пусть и на бытовом уровне, нормы законодательства, знает правильный алгоритм действий, понимает, что можно делать, а что нет. Информирование, профилактика возможных нарушений законодательства — важная часть нашей работы. И нынешняя акция направлена именно на повышение знаний», — отметил Андрей Ковальчук. Он подчеркнул, что порой конфликтные ситуации на границе, во время таможенного оформления, случаются из-за того, что люди не совсем верно восприняли информацию.

Работа по совершенствованию инфраструктуры пунктов пропуска будет продолжена. Например, в 2019 году ожидается начало реконструкции ПП «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе. В Гродненской региональной таможне отмечают рост грузооборота и транспортного потока. В частности, в зоне деятельности таможни границу пересекают более 50% всего грузового транспорта, въезжающего и выезжающего из страны, — свыше 9 тыс. большегрузных автомобилей в сутки.









СТОИТ ПОЧИТАТЬ

Крупные транспортно-логистические центры возводятся у пунктов пропуска «Берестовица» и «Каменный Лог»