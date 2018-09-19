Фудтраки, музыка и тысячи литров пива. Lidbeer подвел итоги праздника (+инфографика)

130,000 – количество гостей фестиваля по данным от УВД;
30,000 — количество людей, купивших билеты на главную площадку концерта;
20,000 – примерно столько человек смотрели и слушали концерт из-за забора бесплатно;
14,5 — высота сцены в метрах;
80 — количество рабочих сцены, занимавшихся оборудованием;
22 — тонны – это вес звукового оборудования, установленного на площадке;
1,000 — залпов было сделано во время фейерверка;
49,390 — литров разливного пива было продано на фестивале;
57,740 — банок пива было продано на фестивале;
78,000 — литров, общее количество выпитого на фестивале пива;
1,93 — стакана пива продавалось в секунду;
5,000 — количество порций шашлыка, съеденных в зоне «Лидское»;
15 — количество фудтраков с вкусной уличной едой;
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