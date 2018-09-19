ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биологи объяснили, зачем животным нужна кость в пенисе

20.09.2018 12:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бакулюм — кость в пенисе — нужен для безопасности животным, спаривание которых длится особенно долго. Научная работа об этом опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B, кратко об исследовании рассказывает сайт Городского университета Манчестера.


Коллекция изученных костей. Изображение: mmu.ac.uk

Бакулюм свойственен многим видам млекопитающих — от ластоногих и хищников до грызунов и приматов. Однако он есть не у всех животных и очень различается по форме и длине. У человека такой кости нет.

В новой работе исследователи из Великобритании провели 3D-сканирование более 70 костей животных разных видов — снежного барса, тигра, барсука, выдры, хорька и многих других.


Изображение: mmu.ac.uk

Ученые создали трехмерные модели бакулюмов, а также смоделировали силы, которые действуют на них во время спаривания. Для этого применили метод конечных элементов, который обычно используют при решении задач прикладной физики

Оказалось, что размер и прочность бакулюма соотносится с продолжительностью спаривания. К примеру у хищного млекопитающего вида фосса спаривание может продолжать до трех часов. Кости в их пенисах гораздо прочнее, чем у родственных видов.


Фото: Ran Kirlian / wikipedia.org

Исследователи пришли к выводу, что бакулюм обеспечивает безопасность уретры при длительном «вагинальном трении». Именно уретра участвует в доставке спермы при оплодотворении.

Любопытно, что люди, у которых нет бакулюма, вполне вписываются в эту теорию. Homo sapiens попадает в категорию животных с непродолжительным совокуплением. Согласно предудыщему исследованию, в среднем спаривание человека длится 5,4 минуты (максимум — 44 минуты, минимум — 33 секунды). 

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кость в пенисе нужна для безопасности животным, спаривание которых длится особенно долго.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске прошло заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика