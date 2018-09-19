Биологи объяснили, зачем животным нужна кость в пенисе

Бакулюм — кость в пенисе — нужен для безопасности животным, спаривание которых длится особенно долго. Научная работа об этом опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B, кратко об исследовании рассказывает сайт Городского университета Манчестера.



Коллекция изученных костей. Изображение: mmu.ac.uk

Бакулюм свойственен многим видам млекопитающих — от ластоногих и хищников до грызунов и приматов. Однако он есть не у всех животных и очень различается по форме и длине. У человека такой кости нет.

В новой работе исследователи из Великобритании провели 3D-сканирование более 70 костей животных разных видов — снежного барса, тигра, барсука, выдры, хорька и многих других.



Изображение: mmu.ac.uk

Ученые создали трехмерные модели бакулюмов, а также смоделировали силы, которые действуют на них во время спаривания. Для этого применили метод конечных элементов, который обычно используют при решении задач прикладной физики

Оказалось, что размер и прочность бакулюма соотносится с продолжительностью спаривания. К примеру у хищного млекопитающего вида фосса спаривание может продолжать до трех часов. Кости в их пенисах гораздо прочнее, чем у родственных видов.



Фото: Ran Kirlian / wikipedia.org

Исследователи пришли к выводу, что бакулюм обеспечивает безопасность уретры при длительном «вагинальном трении». Именно уретра участвует в доставке спермы при оплодотворении.

Любопытно, что люди, у которых нет бакулюма, вполне вписываются в эту теорию. Homo sapiens попадает в категорию животных с непродолжительным совокуплением. Согласно предудыщему исследованию , в среднем спаривание человека длится 5,4 минуты (максимум — 44 минуты, минимум — 33 секунды).