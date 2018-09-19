ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как изменятся белорусские деньги?

20.09.2018 12:13 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

С белорусских денег уберут подпись Прокоповича, на купюрах изменят слово «пятьдзесят» и добавят наименования зданий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там отмечают, что купюры 2009 года выпуска из обращения не изымут. В новых банкнотах будут изменены изображения зданий в соответствии с их нынешним видом, также добавят их названия.

На модифицированных купюрах уберут факсимиле подписи Петра Прокоповича, который был председателем правления Национального банка с 1998 по 2011 год.

Еще одним изменением станет исправление надписи «ПЯЦЬДЗЕСЯТ» на «ПЯЦЬДЗЯСЯТ», что соответствует правилам орфографии белорусского языка.

Также будет исправлен год выпуска банкнот – на планируемый. На купюрах номиналами 5 и 10 рублей вместо «2009» будет написано «2019», на купюрах по 20 и 50 рублей – «2020».

Напомним, с 1 июля 2016 года в Беларуси были введены в обращение новые деньги: власти решились убрать сразу четыре нуля и провести деноминацию, которая назрела довольно давно. Кроме этого, с 1 июля в стране снизилась ставка рефинансирования.

Деноминация осуществилась путем замены находящихся в обращении банкнот образца 2000 года на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С белорусских денег уберут подпись Прокоповича, на купюрах изменят слово «пятьдзесят» и добавят наименования зданий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Пхукете самый высокий риск заразиться лихорадкой Денге, от которой умерли почти 70 человек в Таиланде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика