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Человеку труда — достойные условия работы

20.09.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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На страницах нашей газеты мы запускаем новую рубрику «Под конт­ролем профсоюзов», где будем рассказывать о том, на каких предприятиях руководители стремятся создать для своих работников хорошие условия для труда и отдыха, а где экономят на здоровье людей. Эту идею журналистам подсказал председатель райисполкома Сергей Кулагин.

Для старта нового проекта не случайно выбрали «День животновода», который ежемесячно проводится на молочнотоварных комплексах и фермах. Раз в месяц представители райисполкома, районной ветеринарной станции, РУСПП «Могилевское госплемпредприятие», депутатского корпуса и общественных организаций выезжают на село, чтобы не только подвести итоги работы МТК и МТФ за прошедший месяц, отметить лучших работников и строго спросить с нерадивых, но и ответить на вопросы, помочь в решении проблем, волнующих сельчан.

12 сентября с Александром Кривенковым, председателем районного объединения профсою­зов, корреспонденты «Горецкого вестника» приехали на МТК «Горы» СЗАО «Горы».

Человеку труда — достойные условия работы

В честь кого развевается флаг?

Начало встречи в 8.00. Приезжаем на 20 минут раньше, чтобы оценить условия труда. В глаза сразу бросается пустой «карман» экрана трудового соревнования, установленного при входе на комплекс. В другом — результаты работы 16 доярок сельхозпредприятия за январь-август 2018 года. В честь кого развевается флаг на МТК «Горы», догадайтесь, как говорят, сами. А почему бы на листе бумаге крупным шрифтом не отметить имена и фамилии передовиков именно этого комплекса, чтобы каждый переступающий его порог знал, кто обеспечивает стабильное поступление денег в кассу сельхозпредприятия? По словам председателя профкома Кристины Лавейкиной, в пустом пластиковом «кармане» стенда раньше размещались условия трудового соревнования, да дождь «подмочил» бумагу.

Человеку труда — достойные условия работы

Людмила Бондарева и Кристина Лавейкина.

Два помещения как две планеты

Комната для приема пищи и сан­узлы на первом блоке комплекса произвели благоприятное впечатление. Работники конторы в выходные дни основательно потрудились на комплексе: побелили три коровника, выкрасили стойловое оборудование, ворота и забор. Все чисто, аккуратно, в кранах и душевой есть горячая вода, имеется жидкое мыло. Не хватает разве что туалетной бумаги в санузле.

В родильном отделении, расположенном в другом блоке комплекса, душевая и туалет под замком. Сказали, вода перекрыта, канализация забита, унитаз сломан. Даже выключатели в санузлах неисправны.

Кристина Геннадьевна пояснила, что за последний месяц на производственных объектах сельхозпредприятия восстановили, привели в порядок немало туалетов и душевых: на МТФ в Каменке, на МТК «Мальки» и «Соколово». По ее словам, в течение месяца руководство предприятия обещает восстановить и санузлы на МТК «Горы». Обязательно вернемся и проверим. Впечатление подпортило и большое количество мух, облепивших не только ведра с молоком для выпойки телят (в родильном отделении дойка осуществляется с помощью доильных аппаратов), но и комнату для приема пищи.

Александр Афанасьевич обращает внимание инженера по охране труда Артема Корсакова на отсутствие лампочки на входе на комплекс. На ступеньках в темноте легко можно оступиться и получить производственную травму.

Повернуться лицом к людям

В комнате отдыха, где была назначена встреча, собираются работники. Александр Афанасьевич назвал животноводов самыми главными людьми в сельхозпредприятии, которые своим добросовестным трудом обеспечивают всем заработную плату. Предлагает заведующей МТК Людмиле Бондаренко и экономистам Вере Курзенковой и Наталье Шевцовой сообщить о результатах работы коллектива за прошедший месяц. Здесь работают 23 человека, все ответственные и добросовестные. В лидерах квартет операторов машинного доения в составе Раисы Белковской и трех Татьян, Зайцевой, Леоненко и Махрачевой. От каждой коровы они в среднем за 8 месяцев надоили 2818 кг молока, что на 462 кг больше, чем год назад. Раиса Ивановна тридцать три года посвятила работе на ферме. Среди телятниц в числе лучших Татьяна Фесина, которая заботится о 177 малышах.

Человеку труда — достойные условия работы

Телятницы Виктория Тур и Светлана Романова.

На МТК «Горы» содержатся 729 животных, в том числе 520 дойных буренок. За август здесь произведено 215 т молока (+10 т к уровню прошлого года). А всего за 8 месяцев 2018 года здесь надоили 1857 т
(+297 т). Молочную прибавку получили за счет качества кормов, постоянного наличия комбикорма-61, строгого соблюдения времени кормления буренок и увеличения количества растелов. Из произведенных за сутки 6600 кг реализуют 5400 кг молока. С оценкой его качества на ОАО «Молочные горки» за последнюю неделю работники МТК «Горы» категорически не согласны. Согласно документам, переданным из предприятия, высшим сортом приняли 4100 кг молока, остальное — первым. А почему не сортом «экстра», как раньше, возмущаются операторы машинного доения? Таких приборов, позволяющих проверить, действительно ли бактериальные недочеты сыграли свою роль в понижении сорт­ности, у сельчан нет. Александр Афанасьевич рекомендовал в подобных случаях, если есть на руках неоспоримые доказательства, подтвержденные лабораторными исследованиями, отстаивать свою точку зрения и обращаться в суд.

Человеку труда — достойные условия работы

Пока же товарность молока на комплексе оставляет желать лучшего — 87%, а не требуемые 90%. Есть вопросы и к срокам содержания телят в родильном отделении.  По заработной плате вопросов у работников не было. На раздое, например, операторы машинного доения получают по 800 рублей в месяц. Зарплата дневных животноводов скромнее — 340 рублей.

Сельчане подняли на встрече следующие проблемные вопросы, которые Александр Кривенков взял на карандаш и пообещал доложить председателю райисполкома: разногласия в оценке качества молока, неисправность монитора на дойке, который специалисты из Горок никак не могут починить, сложности с отоплением с наступлением холодов. Если в родильном отделении тепло, то во втором блоке зимой очень холодно, батареи чуть «летние», а подогрев пола на дойке отсутствует, хотя должен быть. Также прозвучали нарекания на «отвратительное качество воды, которая рыжего цвета».

«В приоритете всегда должен быть человек труда, — сказал Александр Кривенков. — А обязанность руководителя — создать людям комфортные условия. Обеспечить той же питьевой бутилированной водой, велосипедами в летнее время, чтобы труженики комплексов не ходили ежедневно пешком по 4 км. Когда люди чувствуют заботу о них, будут с желанием трудиться и оставаться работать в сельхозпредприятиях». Александр Афанасьевич пожелал работникам взаимопонимания в коллективе, доб­росовестного отношения к выполнению своих обязанностей.

Елена АГЕЙЧИК.

Фото Дмитрия МАХОМЕТА.

 
 
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На страницах нашей газеты мы запускаем новую рубрику «Под конт­ролем профсоюзов», где будем рассказывать о том, на каких предприятиях руководители стремятся...
 
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