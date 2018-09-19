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Осиповичский ОГАИ сообщает

20.09.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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С 21 по 30 сентября 2018 года на территории Могилевской области сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться комплекс профилактических мероприятий по пропаганде использования световозвращающих элементов среди пешеходов, велосипедистов и возчиков. Главная его цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения в темное время суток и пропаганда использования ими световозвращающих элементов.

За 8 месяцев 2018 года на дорогах области зарегистрировано 257 дорожно-транспортных происшествий, в которых 31 человек погиб и 286 получили травмы. Участниками 78 ДТП стали пешеходы, в 25 авариях пострадали велосипедисты. Зарегистрирован 1 факт наезда на гужевой транспорт.

Многие из этих аварий произошли по вине самих граждан: пеших участников движения и любителей велотранспорта. Нередки случаи совершения ДТП с участием пешеходов в темное время суток. С начала текущего года зарегистрировано 28 таких аварий, в них 8 человек погибли и 21 получили травмы.

Основными причинами наездов по-прежнему остается игнорирование элементарных мер безопасности. Все также пешеходы пересекают проезжую часть в неустановленных местах, находятся любители «перескочить» дорогу на запрещающий сигнал светофора. Отдельные же граждане, не задумываясь о собственной жизни, как «тени» выходят на темную дорогу, не удосужившись обозначить себя световозвращающими элементами.

2 сентября около 23.00 в Могилеве 43-летний могилевчанин на автомашине «Тойота Кемри» двигался по улице Челюскинцев. Проезжая перекресток улиц Челюскинцев–Вишневецкого, совершил наезд на 33-летнего могилевчанина, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с множественными травмами госпитализирован. Последний находился в состоянии алкогольного опьянения. Световозвращающими элементами обозначен не был.

4 мая в Осиповичском районе в 22-40 48-летний житель агрогородка Вязовница, управляя автомобилем «Ауди», в агрогородке Вязье совершил наезд на переходившего проезжую часть в неустановленном месте 31-летнего местного жителя, причинив ему смертельную травму. Пешеход световозвращающими элементами обозначен не был.

21 марта около 22.00 41-летний житель д. Осман-Касаево Белыничского района, управляя а/м «Ауди» по улице в указанной деревне, совершил наезд на лежавшего на проезжей части 63-летнего пенсионера, односельчанина. В результате ДТП последний погиб. Пожилой мужчина был без СВЭ.

Велолюбители также не отстают от пеших собратьев: и катаются, как захотят, и дорогу пересекают, где вздумается, и транспорт свой должным образом не обозначают.

Проблема пешеходного и велотравматизма особо обостряется с наступлением осени. Световой день значительно уменьшается, сумерки наступают гораздо раньше, и многолетняя практика подтверждает, что именно в этот период на дорогах увеличивается количество наездов на пешеходов и велосипедистов, основная часть из которых происходит в темное время суток.

26 августа около 21.00 вблизи деревни Гончаровка Бобруйского района 38-летний житель Минска, управляя автомашиной «Фольксваген Туарег», на 157-ом километре автодороги «Минск–Гомель» совершил наезд на 56-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть на велосипеде в месте, обозначенном табличкой «Пропусти автомобиль». В результате наезда велосипедист получил смертельную травму.

12 августа в 3 часа ночи в Кричевском районе 44-летний местный житель, управляя автомашиной «Опель Астра» по автодороге «Кричев–Белица», выехал на встречную и совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части на велосипеде 17-летнего жителя райцентра. Велосипедист с переломом двух костей левой голени госпитализирован.

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости ДТП со смертельным исходом происходят в 3 раза чаще, чем в дневное время. Основная причина – это плохая видимость объекта. Ведь при движении в темноте в поле зрения водителя та часть дороги, которая освещена фарами автомобиля. При этом восприятие световых контрастов становится хуже. Уже в ранних сумерках отчетливо видимые днем предметы блекнут, а после захода солнца становятся едва различимыми. А если к этому добавляется туман, моросящий дождь, что осенью не редкость, то невыразительная фигура человека полностью сливается с темнотой. Поэтому светоотражатели стали непременным атрибутом пешехода во многих странах. В Беларуси, как в большинстве Европейских стран, США, Прибалтике введено обязательное ношение светоотражателей для пешеходов и велосипедистов в темное время суток. Штраф за данное правонарушение составляет от 1 до 3 базовых величин.

Но важно не только иметь светоотражатели, но и правильно их разместить. Фликер должен находиться спереди. Если это нарукавная повязка – надевайте её на правую руку. Наилучшим вариантом является наличие двух повязок на обоих рукавах. Обозначенный таким образом пешеход даёт возможность водителю своевременно его заметить и избежать наезда. Также необходимо позаботиться о безопасности своих пожилых родителей и родственников, напомнив им правила перехода проезжей части и обозначив их.

Хочется напомнить и велосипедистам о том, что их транспорт, движущийся в непосредственной близости от автомобилей, также должен быть оборудован световозвращателями и катафотами. А самим любителям данного вида передвижения необходимо позаботиться о сохранности своей жизни и надевать световозвращающие жилеты.

Возчики гужевого транспорта, также как пешеходы и велосипедисты, зачастую ставят под удар автомобиля свою жизнь и здоровье, не желая сделать свой транспорт и себя видимыми.

Пункт 159 Правил дорожного движения гласит: «При движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на гужевом транспортном средстве спереди должен быть включен фонарь, излучающий белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет». Однако не все владельцы «гужевой техники» этому требованию ПДД придают должное значение. А за всем этим человеческие жизни, сломанные судьбы людей.

Возчику также важно быть видимым на дороге, и в темное время суток в обязательном порядке использовать световозвращающие повязки, но лучший вариант – надевать светоотражающий жилет.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую работу с возчиками, напоминая о жизненно важной необходимости оборудования гужевого транспорта световозвращающими элементами.

Но каждому участнику движения необходимо самому думать о жизни, дорожить безопасностью, иначе печальная статистика по-прежнему будет продолжать свой отсчет, унося и калеча человеческие жизни.

Уважаемые граждане! Если Вы заметили на проезжей части нетрезвого пешехода, велосипедиста или возчика гужевого транспорта – не будьте безразличными! Поведение пьяного на дороге непредсказуемо. В ваших силах предотвратить трагедию. НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ! Вовремя сообщите в милицию по телефону 102 о нахождении нетрезвого человека на дороге. Возможно, этот звонок спасет чью-то жизнь!

ОГАИ РОВД

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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