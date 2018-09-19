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В дизайн белорусских банкнот будут внесены изменения

20.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Правление Национального банка приняло решение о модификации находящихся в обращении банкнот, при этом основные изображения на лицевой и оборотной сторонах, а также их цветовая гамма и размер будут сохранены.

Отдельные номиналы модифицированных банкнот закажут и введут в обращение в 2019-2020 годах. Как пояснили в Нацбанке, это делается «в рамках работы по поддержанию правильного номинального строения наличных денег в обращении и обеспечению экономики достаточным количеством банкнот и монет различных номиналов».

В Нацбанке также рассказали, какие именно изменения внесут в модифицированные банкноты. Так, изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах модифицированных банкнот будут приведены в соответствие с актуальным внешним видом с указанием названия изображенных сооружений. На модифицированных банкнотах будут исключены реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи председателя правления Национального банка Прокоповича П.П.

 
 
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Правление Национального банка приняло решение о модификации находящихся в обращении банкнот, при этом основные изображения на лицевой и оборотной сторонах, а...
 
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