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В Минске открылась выставка художников «Живопись дружбы»

20.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Художники Москвы и Минска представили в белорусской столице проект «Живопись дружбы», сообщает «МИР 24». 

Увидеть картины известных мастеров и только начинающих можно на трех площадках, где выставлено около 60-ти работ. Каждая из них выполнена в разных жанрах и знакомит зрителей с местным колоритом российских и белорусских городов, а также с техникой школ изобразительного искусства двух стран. Причем, попробовать свои силы в живописи сможет каждый желающий. Для них художники проведут мастер-классы. 

«Чем мы отличаемся от российских художников, от московских. По домику видно. У нас в Беларуси очень часто встречаются именно такие дома с наличниками. Это наши такие традиции вот этой резьбы по дереву. Синий цвет – он тоже очень часто встречается», – сказала художник Надежда Бука.

«Вот эта неделя, которая проходит под грифом культурной будет включать в себя самые разные мероприятия. И чем больше людей прикоснутся к искусству талантливых белорусских и российских художников, тем будет, я думаю, лучше и интереснее. Необходимо творческое пространство максимально разнообразить», – заявил директор Национального исторического музея Павел Сапотько.

Выставки художников продлятся до 3 октября.

 



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Теги: Минск
 
 
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Увидеть картины известных мастеров и только начинающих можно на трех площадках.
 
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