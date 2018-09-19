Для расширения сотрудничества с Китаем делегация Случчины в начале сентября посетила город Увэй





Между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой установлены тесные экономические связи, которые придают новый импульс развитию двусторонних отношений. Некоторые предприятия Слуцкого района уже поставляют свою продукцию на китайский рынок. Для расширения сотрудничества делегация Случчины в начале сентября посетила Китай.

В составе делегации председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Владиславович Янчевский, заместитель председателя райисполкома Жанна Леонидовна Руцкая, директор ОАО «Весейский Покров» Людмила Алексеевна Саванович, генеральный директор ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Николай Степанович Мисюк, генеральный директор ОАО «Слуцкий мясокомбинат» Андрей Иосифович Михалькевич, директор ОАО «Слуцкий льнозавод» Виктор Владимирович Арестович.





Делегация Слуцкого района посетила город Увэй провинции Ганьсу. Увэй был образован в 121 году до н.э., имеет богатую историю и культуру. Символ города – летящая бронзовая лошадь. Город Увэй управляет районом Лянчжоу, уездами Миньцинь, Гулан и Тибетским автономным уездом Тяньчжу. Его площадь – 32,3 тыс. км2. Городу подчинены 9 городков, 84 села, 9 уличных комитетов и 1 126 деревень. Население Увэя – более 1 млн 800 тысяч человек, в том числе городское – 725 тысяч. Среднегодовой доход городского населения – 2 тысячи долларов, сельского – 517 долларов. Три процента населения находятся за чертой бедности.

Увэй выступает узловым пунктом на Евроазиатском континентальном мосту, известен как важный транспортный узел и региональный центр Западного Китая. В Увэе пересекаются Евроазиатский континентальный мост и скоростная автотрасса G30, которые соединяют соответственно восточное побережье Китая с атлантическим побережьем Европы и побережье Тихого океана с западной границей страны.





Делегация Слуцкого района посетила ряд производственных и культурных объектов Увэя. В их числе международный сухопутный порт, так называемый логистический центр, где производятся и хранятся различные товары – от молока до древесины. Порт занимает большую территорию, расположен в международном торгово-логистическом коридоре между Китаем и Сингапуром.

В Увэйском профессиональном институте обучаются по различным специальностям медицинского, экономического, агрономического, культурологического и других профилей.

Увэй называют городом китайского вина. Там выращивают виноград, перерабатывают его – изготавливают вино. Лидирующее положение в Китае по производству пива занимает кампания «Циндао», ее продукцию продают более чем в 100 странах.





Делегация Слуцкого района посетила музей Конфуция, в котором представлены различные экспонаты, рассказывающие о великом мыслителе и развитии конфуцианской культуры, музей города Увэй.

В уезде Миньцинь развито овцеводство. Там расположен завод по переработке баранины. На предприятии изготавливают более 140 видов продукции. А перерабатывают исключительно овец – 500 тысяч голов в год. Большие инвестиции вкладываются в развитие зеленой овощной базы для экспортной поставки продукции.

В Китае на государственном уровне разработана программа по освоению пустынь. Уезд Миньцинь как раз и расположен на «отвоеванной» территории. Там растут деревья, кусты (к ним капельным путем поступает вода), люди занимаются земледелием, животноводством, работают производственные предприятия.

Комплексная демонстрационная площадка подготавливает территорию пустыни к дальнейшему освоению.

В Китае даже в горах расчищают площадки и строят деревни. Одну из них в Тибете (население 20 тысяч) посетила делегация Слуцкого района. Люди занимаются выращиванием грибов в теплицах (шиитаке, шампиньоны, сморчки и другие). Там выращивают неприхотливое растение киноа, которое хорошо переносит засуху, резкие перепады температур. Жители Китая уверены, что киноа – панацея от бедности.

В деревнях вечером женщины собираются в клубе: танцуют, занимаются рукоделием.

Председатель Слуцкого райисполкома А.В. Янчевский отметил, что в Китае большие средства вкладываются в создание производств. За счет государства строится вся инфраструктура. Людей обеспечивают жильем и соответственно рабочими местами.

– Впечатлили подходы по благоустройству. Сразу за государственный счет прокладывают все коммуникации, строят широкие дороги, тротуары, освещение. Потом возводят здания. Работают планово на несколько лет вперед, – отметил А.В. Янчевский.

Во время посещения Китая между Слуцким районом и городом Увэем подписано соглашение о побратимских отношениях. Стороны обсудили возможные пути дальнейшего сотрудничества. Так, достигнуты договоренности о создании в Китае магазина розничной торговли товарами предприятий Случчины, о поставках мясомолочной продукции. Это лишь одно из направлений взаимовыгодного сотрудничества, которое можно наладить в торгово-экономической сфере. В Слуцком районе развито сельское хозяйство, китайская сторона заинтересована в инвестировании этого направления. Наши регионы очень отличаются по климату, ландшафтам, пейзажам. Такая разница всегда была двигателем туристического интереса.

Развитие сотрудничества между Слуцким районом и Увэем – важный этап в сближении не только регионов, но и Беларуси с Китаем.