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Вера Лапко не вышла в полуфинал турнира в Гуанчжоу

20.09.2018 12:51 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Вера Лапко (№ 66 рейтинга WTA) не вышла в полуфинал турнира в китайском Гуанчжоу с призовым фондом 226 750 долларов.


Вера Лапко. Фото: tennis.by

В четвертьфинальном матче Вера Лапко в двух сетах проиграла представительнице Германии Андрее Петкович (№ 85 WTA) — 2:6, 6:7 (2-7). Поединок продолжался 1 час 40 минут.

В первом сете Вера Лапко действовала агрессивно, но допускала много ошибок и сразу же далеко отпустила соперницу, которая захватила лидерство 3:0. После этого белоруске немного удалось настроить точность ударов, но этого хватило лишь для того, чтобы выиграть всего 2 гейма в первой партии (2:6).

Второй сет Вера начала увереннее и лидировала со счетом 3:1 и 4:2. Однако затем Петкович выиграла 4 гейма подряд и переломила ход игры — и вот уже Лапко уступает 5:6. Но в следующем гейме белоруска смогла перевести противостояние на тай-брейк. А там уже куда убедительнее смотрелась Петкович (7-2).

Напомним, что в стартовой встрече Вера Лапко взяла верх над Ваней Кинг (№ 428 WTA) из США — 6:2, 6:1. В поединке 2-го раунда белоруска в двух сетах выиграла у Дениз Хазанюк (№ 228 WTA) из Израиля — 6:2, 7:5.

 
 
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Белорусская теннисистка Вера Лапко (№ 66 рейтинга WTA) не вышла в полуфинал турнира в китайском Гуанчжоу с призовым фондом 226 750 долларов.
 
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