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В агрогородке Смолица прошел сельский сход

20.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Заместитель начальника учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь» Дмитрий Дворкин принял участие в сельском сходе жителей агрогородка Смолица Быховского района.

В агрогородке Смолица прошел сельский сход


В агрогородке Смолица прошел сельский сход


В агрогородке Смолица прошел сельский сход


В агрогородке Смолица прошел сельский сход

Началось мероприятие с показа аварийно-спасательной техники и оборудования спасателей, где учащиеся ГУО «Смолицкий УПК д/с-СШ» с восторгом примеряли снаряжение и изучали возможности пожарного автомобиля. В это время взрослое население агрогородка собралось в актовом зале учреждения образования, где начальник Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Красноперов довел до участников схода оперативную обстановку на территории района, уделив время каждому произошедшему пожару. В завершении схода Дмитрий Дворкин продемонстрировал присутствующим мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом» осветив его возможности и функционал. На все вопросы граждане получили ответы. Разговор состоялся предметный и содержательный.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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Заместитель начальника учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь» Дмитрий Дворкин принял участие в сельском сходе жителей...
 
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