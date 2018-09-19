В агрогородке Смолица прошел сельский сход

Заместитель начальника учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь » Дмитрий Дворкин принял участие в сельском сходе жителей агрогородка Смолица Быховского района.























Началось мероприятие с показа аварийно-спасательной техники и оборудования спасателей, где учащиеся ГУО «Смолицкий УПК д/с-СШ» с восторгом примеряли снаряжение и изучали возможности пожарного автомобиля. В это время взрослое население агрогородка собралось в актовом зале учреждения образования, где начальник Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Красноперов довел до участников схода оперативную обстановку на территории района, уделив время каждому произошедшему пожару. В завершении схода Дмитрий Дворкин продемонстрировал присутствующим мобильное приложение « МЧС Беларуси: помощь рядом» осветив его возможности и функционал. На все вопросы граждане получили ответы. Разговор состоялся предметный и содержательный.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко