Беларусь и Китай объявили себя «железными братьями»

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20 сентября Александр Лукашенко встретился с членом постоянного комитета политбюро ЦК компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.

Белорусский президент поздравил китайского партийного функционера с недавним назначением на должность, собщает пресс-служба главы государства. Лукашенко напомнил о своей июньской встрече с лидером Китая Си Цзиньпином, на которой они совместно объявили о вступлении в новый этап белорусско-китайского сотрудничества.

"Беларусь и Китай, как принято сегодня говорить, стали "железными братьями", - заметил сказал Лукашенко. Нынешние отношения с Китаем президент Беларуси охарактеризовал как интенсивные, всеобъемлющие и динамично развивающиеся.

Чжао Лэцзи, в свою очередь, передал Александру Лукашенко самые теплые приветствия и наилучшие пожелания "от старого друга, хорошего друга председателя КНР Си Цзиньпина".

Китайский гость особенно подчеркнул личный вклад Лукашенко в развитие двусторонних отношений: белорусский президент был в Китае уже 10 раз. "Как Вы правильно заметили, наши страны - железные братья, железные друзья", - сказал Лэцзи.

По его словам, целью нынешнего визита является реализация договоренностей, достигнутых главами государств на полях состоявшего в июне этого года саммита ШОС.