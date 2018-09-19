Венгерский андердог и клубы российских олигархов. С кем сыграет БАТЭ в Лиге Европы

Борисовский БАТЭ изрядно пощекотал нервы белорусским любителям футбола, но все-таки обеспечил себе еврокубковую осень. Более того, по итогам жеребьевки чемпион Беларуси попал в непростую группу Лиги Европы, обеспечив приезд на «Борисов-Арену» трех интересных европейских клубов. SPORT.TUT.BY рассказывает о соперниках дружины Алексея Баги.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Челси» (Англия)

С клубами английской Премьер-лиги белорусские команды играют нечасто, но итоговые цифры на табло болельщики запоминают надолго. В сезоне 2009/2010 БАТЭ не раскусил «Эвертон», а «Гомель» три года спустя уступил «Ливерпулю». В прошлом розыгрыше Лиги Европы борисовчане встречались с лондонским «Арсеналом». Тогда «канониры» забили Денису Щербицкому в двух матчах 10 голов, при этом пропустив лишь два.

Грустная тенденция может продолжиться и в этом сезоне. Сегодняшний «Челси» выглядит ультразаряженным. В пяти матчах АПЛ у лондонского клуба 15 очков и первое место в таблице. В новом сезоне «аристократы» намерены побороться за все возможные трофеи. Возвращать пошатнувшихся лондонцев в чемпионскую гонку вызвался главный курильщик европейского футбола.

Маурицио Сарри строит крепкую тренерскую команду, как и в «Наполи», с которым прославился как адепт тактического футбола. Предыдущий наставник «синих» Антонио Конте тоже не ноунейм, но в Англии у него не все получилось. В позапрошлом сезоне «Челси» финишировал первым, годом позже — пятым. Местная пресса говорит, что одна из причин провала — потеря синергии между футболистами и конфликты в раздевалке, вызванные требованиями специалиста. Бразилец Виллиан открыто заявлял, что покинул бы «аристократов», если бы Конте остался в клубе.

Новоиспеченный главный тренер не стал от и до раскраивать «Челси», подписав лишь тех исполнителей, которые согласятся играть в его футбол. Один из таких итальянский полузащитник Жоржиньо, который был ключевым футболистом Сарри еще в «Наполи». К нему в пару взяли Ковачича из «Реала», правда только в аренду и без права выкупа, но их тандем с Жоржиньо потенциально один из самых мощных в АПЛ. Летом к «синим» подтянулся Кепа Аррисабалага из «Атлетик Бильбао». Молодой кипер за нескромные 80 миллионов евро будет замещать Тибо Куртуа, улетевшего в Мадрид.

Звезды

Прямо сейчас бельгиец Эден Азар с пятью мячами лучший бомбардир АПЛ и головная боль любой обороны. Не известно, будет ли Азар кошмаром борисовских защитников, ведь на приму команды у Сарри немного другие планы. Учитывая напряженный календарь АПЛ, рациональнее подтягивать Азара на стадиях плей-офф, а в групповых поединках обкатывать молодежь и дублеров. Впрочем, итальянский коуч и здесь может удивить всех. Вдобавок, у Азара есть успешный опыт выступления в Лиге Европы. В сезоне 2012/2013 только что пришедший в клуб Азар вместе с Лэмпардом, Терри и другими топами укатал всех на пути к победному финалу в Амстердаме.

Двужильный опорник-скромняга Нголо Канте в модели Маурицио Сарри больше нацелен на атаку, поэтому соперникам стоит бояться чемпиона мира, как минимум, в два раза сильнее. В Лондоне у Нголо нет под боком Поля Погба, зато есть Жоржиньо и Ковачич. Вся троица с отличным дальним ударом. Плюс ко всему, у Нголо потрясающая выносливость. В текущем сезоне он отбегал все 450 минут и забил один мяч.



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Еще один крутой футболист из лондонской команды — бразилец Виллиан. Технарь с пышной прической прилетел на «Стэмфорд Бридж» из обоймы золотого «Анжи» времен Сулеймана Керимова. На стереотипы о ленивых латиноамериканцах Виллиан почти сразу ответил уверенной игрой. Даже сейчас, находясь в статусе одного из лидеров команды, он отрабатывает по полной до финального свистка.

Стадион

Более ста лет назад «Стэмфорд Бридж» мог стать домашней ареной «Фулхэма», этот факт имеет под собой реальную историю — стадион находится в одноименном районе Лондона. «Дачники» отказались от проблемного долгостроя. «Челси» же решил подождать и спустя несколько лет детище легендарного архитектора Арчибальда Литча перешло во владение «синих».



Фото: Stadium Guide

На данный момент «Стэмфорд Бридж» вмещает чуть более 41 тысячи болельщиков. Долгое время в Англии обсуждают снос легендарной арены и постройки более вместительного стадиона. Из-за проблем владельца клуба Романа Абрамовича многообещающий проект заморожен. 25 октября БАТЭ отправятся отбирать очки на один из красивейших стадионов Англии.

ПАОК (Греция)

Один раз этот коллектив уже встречался с белорусским клубом. В сезоне 2014/2015 греки дома затоптали столичное «Динамо» 6:1. Ответная встреча в Борисове была чуть получше, но минчане все равно проиграли со счетом 2:1. С тех пор «двуглавые орлы» в Беларусь не приезжали, но в октябре наведаются в гости к БАТЭ.

Панфессалонийский атлетический клуб константинопольцев в позапрошлом году отметил свое восьмидесятилетие, но в юбилейном сезоне занял обидное второе место, отстав от «Олимпиакоса» на три очка. ПАОК радовал своих болельщиков золотыми медалями лишь дважды: в 1976 и 1985 годах. Зато в еврокубковых баталиях клуб преуспевает. В начале нулевых греки почти каждый сезон играли в различных квалификациях, но дальше третьего раунда не проходили. В 2010 под руководством Фернанду Сантуша «двуглавые орлы» завоевали бронзовые медали в чемпионате и попали в отборочный раунд Лиги чемпионов. До путевки не хватило чуть-чуть, амстердамский «Аякс» так и не сдался, зато в Лиге Европы дела были заметно лучше. Второе место и 11 очков в группе с «Вильярреалом», загребским «Динамо» и «Брюгге». В 1/16 ПАОК ждал московский ЦСКА, оказавшийся сильнее греков.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За последние 10 лет ПАОК в седьмой раз играет на групповом этапе Лиги Европы. Отчасти благодаря Евгению Саввиди — российскому олигарху, который в 2012 году купил контрольный пакет акций клуба. Он главный ньюсмейкер клуба, но не всегда представляет своих парней в позитивном ключе. В прошлом сезоне во время матча с АЕК Саввиди вышел на поле разбираться с арбитром, имея при себе пистолет в кобуре. ПАОК присудили техническое поражение, а боссу на три года табуировали посещение матчей чемпионата Греции. Впрочем, на еврокубки запрет не распространяется, так что болельщики «желто-синих» вполне могут увидеть строптивого богача на «Борисов-Арене».

Еще один примечательный персонаж «черно-белых» — Рэзван Луческу, сын легендарного румынского тренера Мирчи Луческу. Восемь лет назад Луческу-младший приезжал в Беларусь в качестве главкома румынской молодежки, тогда команды разошлись сухой ничьей. У руля ПАОК Рэзван всего год, но уже успел прослыть осторожным тренером, предпочитающим сбалансированный футбол. К тому же, греки добротно усилились под еврокубки.

Звезды

Португальский полузащитник Виейринья всего год как вернулся в ПАОК, но уже стал лидером команды Рэзвана Луческу. 32-летний футболист прошел все молодежные сборные страны, а в 2016 году стал чемпионом Европы с главной командой. Лучшие годы Виейринья провел в «Вольфсбурге», куда пережел из ПАОК в 2012 году за четыре с половиной миллиона евро.

Помогать португальцу в средней линии будет экс-игрок московского ЦСКА Понтус Вернблум. Палочка-выручалочка Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко шесть лет отыграл в столице России. Номинальный опорник играл и защитника, и центрфорварда, если того требовали обстоятельства. В прошлом сезоне РФПЛ швед забил 5 раз и отдал четыре голевые передачи. Виктор Гончаренко называл Вернблума отличным продуктом скандинавской школы футбола. В опорной зоне с ним выступает бывший капитан «Бетиса» Хосе Каньяс.

Под еврокубковую осень «орлы» приобрели у киевского «Динамо» Евгения Хачериди. Один из самых талантливых украинских защитников 21 века мог сейчас играть в топ-клубе, ведь потенциал у него был огромный. До греков оборонца хотели видеть турецкие клубы, но в марте он отказался выходить на замену в матче с «Лацио», что разозлило Александра Хацкевича. Хачериди отстранили от первой команды и отказались продлевать контракт. Уже будучи футболистом ПАОК в матче против московского «Спартака» защитник показал щитки в цветах флага Украины, что спровоцировало бурю негодований.

Стадион

В декабре дружине Алексея Баги предстоит вылазка на «Тумбу» — один из самых опасных стадионов Европы. «Константинопольцев» там поддерживают c обилием пиротехники и беспорядками в городе. Сейчас клуб под контролем Саввиди, а до его прихода фанаты регулярно громили клубный офис, не соглашаясь с политикой руководства.



Фото: Stadium Guide

«Тумба» в Салониках может вместить порядка 30 тысяч болельщиков. Впрочем, порой там бывает пусто, греков не раз наказывали пустыми трибунами на домашних матчах. Зато во время футбола арена сполна оправдывает свое второе имя — «черный ад».

«Види» (Венгрия)

Команда из скромного венгерского стотысячника Секешфехервара имеет за плечами 77-летнюю историю и с десяток названий, которые клуб менял в зависимости от спонсоров.

Одно остается неизменным — клуб тесно связан с заводом «Видеотон», специализирующемся на производстве электротехники. Для БАТЭ этот коллектив знакомый, в 2015 году дружины встретились в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тогда БАТЭ был минимально сильнее дома и сыграл в ничью на выезде.

В семидесятых годах прошлого века скромный «Видеотон» прозябал в подвале местных чемпионатов, пока 1982 году не вышел в финал Кубка Венгрии. В 1984 команда заняла третье место в первенстве и со следующего сезона начала удивлять всех в Кубке УЕФА. По пути к финалу «Видеотон» обыграл пражскую «Дуклу», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Железничар» из Югославии. В финале венгров ждал грозный мадридский «Реал» с Хорхе Вальдано и Эмилио Бутрагеньо. В то время финальных матчей было два. Первый проходил на переполненном стадионе «Шоштой» в Секешфехерваре. Арену заполнили 38 тысяч зрителей. Тот поединок против мадридцев стал рекордным по посещаемости в истории клуба. Несмотря на сказочную атмосферу, «Видеотон» проиграл 0:3, в столице Испании венграм удалось взять утешительный реванш с минимальным счетом.



Reuters

После ошеломительного успеха «Видеотон» пытался держать марку, но получалось не всегда. В 2004 году клуб был близок к банкротству. Однако бизнесмен Иштван Гаранши спас коллектив и пять лет спустя стал его владельцем. Он же привлек Академию Пушкаша в качестве базы по подготовке молодых игроков для пошатнувшейся команды.

Гаранши очень влиятелен в Венгрии, именно он поспособствовал сотрудничеству «Види» с нефтегазовым гигантом MOL Group. К тому же, пригласил в команду Марко Николича — 39-летнего специалиста, начавшего тренировать в 20 с лишним лет. С ним «Види» завоевал золотые медали чемпионата Венгрии в прошлом году.

Звезды

Венгерский клуб не тратит миллионы на трансферы, предпочитая усиливаться перспективными и недорогими легионерами. С того состава, который играл с БАТЭ в 2015, остались только Юхас, Винисиус, Ковач и Паткаи.

До недавнего времени главным по забитым мячам в реестре Марко Николича был Данко Лазович, но пару дней назад появилась информация, что бывший форвард сборной Сербии намерен завершить карьеру, не дожидаясь старта группового этапа.

Сегодня одна из главных звезд венгерской обоймы — 23-летний боснийский страйкер Армин Ходжич. Его уже вызывают в националку, а в 2011 году его пригласил «Ливерпуль». В Англии у форварда не получилось, зато в «Железничаре» и загребском «Динамо» он был хорош. В атаке с ним играют братья Шкеповичи, причем Стефан немало поиграл в чемпионате Испании, забивая за «Спортинг» и «Хетафе».

Защитник Роланд Юхас приближается к сотне матчей за сборную Венгрии и помнит первую еврокубковую вылазку борисовчан, еще будучи игроком «Андерлехта». Богатый опыт игры за национальную команду и хавбека Шаболца Хусти, выступавшего за «Зенит», «Айнтрахт» и «Ганновер-96».

К слову, «Види» единственный из всех соперников по группе, с кем у БАТЭ сопоставимая обойма. По оценкам transfermarkt.com, стоимость игроков венгерского клуба 15,90 миллионов евро, у БАТЭ — 16,95 миллионов евро. Букмекеры считают, что шансы команд приблизительно равны, а небольшое преимущество один из соперников будет иметь за счет фактора домашнего поля.

Стадион

Родной стадион «Види» — «Шоштои» в Секешфехерваре с 2016 года на реконструкции. Проект рискует стать долгостроем из-за постоянных переносов сроков сдачи. Пока же клуб кочует по стадионам Венгрии. До третьего раунда Лиги чемпионов «Види» играл на трехтысячной «Панчо Арене» в 40 километрах от Секешфехервара, где играет команда академии Пушкаша. Три матча группового турнира венгры проведут на «Гроупама Арене» — номинальном домашнем стадионе «Види» на время турнира.



Фото: Stadium Guide

Стадион вместительностью порядка 30 тысяч человек — собственность «Ференцвароша» из Будапешта.