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Беларусбанк с 1 октября вводит комиссию за прием платежей наличными

20.09.2018 12:56 — Разное | Tut.by  
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Беларусбанк с 1 октября вводит комиссию за прием некоторых платежей наличными в кассах. Комиссия за каждый платеж в кассе банка в том числе за обучение, парковку, интернет-услуги обойдется в 1 рубль. Об этом сообщили в отделе коммуникаций банка. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Наиболее востребованные платежи, которые население осуществляет в отделениях банка, в частности, оплата коммунальных услуг и городского телефона, останутся бесплатными., — отмечают в банке.

Вознаграждение не будет взиматься с ветеранов ВОВ, а также за платежи:

  • в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы);
  • в пользу общественных объединений;
  • на благотворительные счета;
  • в виде взносов страховыми агентами;
  • в пользу ОАО «АСБ Беларусбанк».

— Все платежи, за которые будет взыматься вознаграждение, можно совершить в каналах дистанционного банковского обслуживания бесплатно: Интернет-банкинге, М-банкинге, инфокиосках, — поясняют в банке.

Напомним, крупнейший банк страны ранее анонсировал введение платы за наличные операции в кассах банка с 1 августа 2016 года. Потом срок появления специальной комиссии перенесли на 1 октября года, а позже это решение и вовсе отменили.

При этом с 16 июля этого года Беларусбанк отменил взимание вознаграждения за регистрацию в системе интернет-банкинг, в т.ч. on-line регистрацию, и выдачу карты кодов при регистрации в системе.

— Увеличение доли безналичных платежей, применение современных технологий и способов оплаты — ключевые направления развития системы безналичных расчетов в стране. Беларусбанк разрабатывает инновационные продукты, постоянно совершенствуя действующие, с целью повышения заинтересованности населения в хранении денежных средств на банковских счетах, а также для формирования доверия клиентов к современным платежным инструментам, — отмечают в банке. — На сегодняшний день почти 2 миллиона клиентов Беларусбанка пользуются Интернет-банкингом, порядка 500 000 белорусов пользуются услугами М-банкинга, а доля безналичных платежей, совершаемых в ДБО, составляет 74,1%.

 
 
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"Беларусбанк" с 1 октября вводит комиссию за прием некоторых платежей наличными в кассах. Комиссия за каждый платеж в кассе банка в том числе за обучение, парковку,...
 
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