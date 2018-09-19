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Беларусбанк с 1 октября вводит комиссию за прием платежей наличными
Беларусбанк с 1 октября вводит комиссию за прием некоторых платежей наличными в кассах. Комиссия за каждый платеж в кассе банка в том числе за обучение, парковку, интернет-услуги обойдется в 1 рубль. Об этом
— Наиболее востребованные платежи, которые население осуществляет в отделениях банка, в частности, оплата коммунальных услуг и городского телефона, останутся бесплатными., — отмечают в банке.
Вознаграждение не будет взиматься с ветеранов ВОВ, а также за платежи:
— Все платежи, за которые будет взыматься вознаграждение, можно совершить в каналах дистанционного банковского обслуживания бесплатно: Интернет-банкинге, М-банкинге, инфокиосках, — поясняют в банке.
Напомним, крупнейший банк страны ранее
При этом с 16 июля этого года Беларусбанк отменил взимание вознаграждения за регистрацию в системе интернет-банкинг, в т.ч. on-line регистрацию, и выдачу карты кодов при регистрации в системе.
— Увеличение доли безналичных платежей, применение современных технологий и способов оплаты — ключевые направления развития системы безналичных расчетов в стране. Беларусбанк разрабатывает инновационные продукты, постоянно совершенствуя действующие, с целью повышения заинтересованности населения в хранении денежных средств на банковских счетах, а также для формирования доверия клиентов к современным платежным инструментам, — отмечают в банке. — На сегодняшний день почти 2 миллиона клиентов Беларусбанка пользуются Интернет-банкингом, порядка 500 000 белорусов пользуются услугами М-банкинга, а доля безналичных платежей, совершаемых в ДБО, составляет 74,1%.
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"Беларусбанк" с 1 октября вводит комиссию за прием некоторых платежей наличными в кассах. Комиссия за каждый платеж в кассе банка в том числе за обучение, парковку,...
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