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Из аптек изъяли некоторые лекарства для гипертоников

20.09.2018 12:56 — Разное | БДГ  
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Минздрав принял решение изъять из продажи лекарственные средства, содержащие фармацевтическую субстанцию валсартан производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (Китай).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там также разъяснили, что в данном препарате выявлена «потенциально канцерогенная примесь N-нитрозодиметиламин». Поставщики направили в регуляторные органы, в том числе Беларуси, письма о необходимости изъять из обращения лекарственные средства определенных партий.

В Минздраве отметили, что аналогов валсартана в белорусских аптеках достаточно: это лекарства белорусского, словенского и австрийского производства, передает БЕЛТА.

 
 
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Минздрав принял решение изъять из продажи лекарственные средства, содержащие фармацевтическую субстанцию валсартан производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (Китай). Об...
 
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