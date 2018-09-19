Из аптек изъяли некоторые лекарства для гипертоников

Минздрав принял решение изъять из продажи лекарственные средства, содержащие фармацевтическую субстанцию валсартан производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (Китай).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там также разъяснили, что в данном препарате выявлена «потенциально канцерогенная примесь N-нитрозодиметиламин». Поставщики направили в регуляторные органы, в том числе Беларуси, письма о необходимости изъять из обращения лекарственные средства определенных партий.