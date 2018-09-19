Лучший хоккеист Беларуси сменил клуб в КХЛ

Белорусский защитник Павел Воробей перешел из китайского «Куньлуня» в новосибирскую «Сибирь».



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Как сообщает официальный сайт КХЛ, за игроки «Сибирь» выплатит денежную компенсацию. Отметим, что российский клуб, проигравший все матчи на старте турнира, возглавил на прошлой неделе белорусский тренер Александр Андриевский, сменивший уволенного Владимира Юрзинова-младшего.

В прошлом сезоне Воробей провел за «Куньлунь» 52 игры, набрав 12 (4+8) очков при показателе полезности «+8». В начале сезон он был отправлен в фарм-клуб команды в ВХЛ, где в 3 матчах отметился 2 (1+1) результативными баллами и показателем полезности «-5».

Напомним, что по итогам сезоне-2017/2018 Павел Воробей был назван лучшим хоккеистом года в Беларуси.