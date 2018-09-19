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БелТА отказалась отозвать заявление против независимых СМИ

20.09.2018 12:51 — Разное | KYKY  
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Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев на своей странице в Facebook опубликовал ответ Ирины Акулович, директора БелТА, на петицию с требованием к агентству отозвать заявление, а к СК – прекратить расследование уголовного дела. Ирина отказала. По ее словам, отзыв заявления ни к чему не приведет – прекратить уголовное дело может только СК.

Дмитриев заявил, что «мы в «Говори правду» будем и дальше объяснять чиновникам абсурдность этого дела, добиваться его прекращения. Ведь оно наносит прямой вред государственным интересам Беларуси. Так много разговоров про имидж страны, важность инвестиций и с такой легкостью государственное агенство (!) делает шаги, которые потом ни один «Белл» не исправит».

В ответе от Ирины Акулович указано: «Исходя из статьи 250 УПК, предварительное расследование по уголовному делу прекращается при наличии оснований, указанных в статье 29, частях первой и второй статьи 30 этого же Кодекса. Решение о прекращении уголовного дела принимает орган уголовного преследования, в производстве которого находится это дело. В свою очеред статья 29, части первая и вторая статьи 30 УПК не предусматривают такого основания для прекращения уголовного дела как отзыв заявителя».

Поэтому у агентства «нет оснований для отзыва заявления о проведении проверки и полномочий для прекращения уголовного преследования лиц, неправомерно получивших доступ» к платным материалам БелТА».

 
 
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Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев на своей странице в Facebook опубликовал ответ Ирины Акулович, директора БелТА, на петицию с требованием к агентству отозвать...
 
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