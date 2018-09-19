|
В Минском районе мотоциклист вылетел с дороги и врезался в железобетонную опору. Мужчина погиб
Новости Беларуси. В Минском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста.
По информации МВД, происшествие случилось вечером девятнадцатого сентября у деревни Слободщина.
Житель Минска на мотоцикле выехал за пределы проезжей части и ударился в железобетонную опору. Мотоциклист погиб.
Как
Мужчина скончался на месте аварии до приезда скорой. На мотоцикле техосмотр не был пройден.
Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. По информации МВД, происшествие случилось вечером девятнадцатого сентября у деревни...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)