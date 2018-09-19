Климатическая бомба: кто первым развяжет ядерную войну из-за пресной воды



Иллюстрация: РИА Новости .

Дарфурский конфликт и климат





Крупнейшие водные объекты на территории Сирии. © Depositphotos / Lesniewski

Сирийская война и засуха

Крупнейшие водные объекты на территории Сирии. © Depositphotos / Lesniewski

Другой взгляд на причины конфликтов

Шкала удельной водообеспеченности. Источник: Институт водных проблем РАН

Дон на сухом пайке

Обмеление одного из притоков Цимлянского водохранилища в мае 2015 года. Фото: Мария Киреева/МГУ

Бассейн реки Дон. Фото: РИА Новости / Анна Осюк

"Водные войны" и ядерная угроза

Сведения о наиболее и наименее обеспеченных странах по возобновляемым водным ресурсам. Иллюстрация: РИА Новости

В 2003-2005 годах межэтнические столкновения в западном регионе Судана, Дарфуре, унесли жизни нескольких сотен тысяч человек.Некоторые политики пытаются объяснить это экологическими причинами: засухами, дефицитом пресной воды, неурожаями.Дарфурский конфликт называют первой в мире "климатической войной". Эту концепцию активно продвигают академические ученые, экологи и политики в ЕС и США.Бедная страна с очень ограниченными водными ресурсами, слабой государственной властью не сумела справиться с последствиями изменения климата, полагают сторонники новой теории. Нехватка воды, наступление пустыни, падеж скота из-за отсутствия пастбищ привели к миграции арабских кочевых племен на юг и гражданской войне.из Тихоокеанского института изучения развития, экологии и безопасности (США) в статье "Вода, засуха, изменение климата и конфликт в Сирии" пишет, что сирийская война началась в 2012 году по многим причинам: многолетние политические, религиозные и социальные проблемы, ухудшающиеся экологические условия. Особую роль сыграли дефицит пресной воды, неэффективное управление водными ресурсами, устаревшая ирригационная система, изменение климата.Конфликту предшествовала засуха 2006-2011 годов, которую эксперты считают самой продолжительной за всю историю цивилизации в зоне Плодородного полумесяца, и неурожаи. Началась массовая миграция сельского населения в города, из-за безработицы возникли беспорядки.Глейк указывает, что население Сирии с 1950-го по 2012 год выросло с трех до 22 миллионов, водообеспеченность упала с 5500 до 760 кубометров на человека в год. За XX век страна перенесла шесть сильных засух.К экологии добавились экономические факторы. Интенсивное сельское хозяйство истощило подземные воды, необходимые для орошения посевов. Разрешение приватизировать землю в итоге вынудило фермеров-арендаторов сниматься с насиженных мест.Дарфурский конфликт не мог возникнуть из-за нехватки пресной воды и неурожаев, уверениз Сассекского университета (Великобритания), который вместе с коллегами исследовал ситуацию в регионе. По их данным, водный поток Нила через Судан, уровень озера Насер не меняются с 1960-х. Дождевые осадки до нулевых в целом были выше нормы, после 1990 года сильных засух не наблюдалось. Самые массовые беспорядки происходили как раз в богатых сельских регионах с хорошими водными ресурсами.Дарфурский конфликт — это следствие колонизации страны Великобританией, интеграции в глобальную капиталистическую экономику, постоянное "строительство государства" под присмотром международных организаций в интересах местных элит.— утверждают ученые.По поводу связи вооруженных конфликтов с антропогенным изменением климата в научной среде нет консенсуса, полагает Селби. Он подробно изучил природные условия в Сирии до войны. Действительно, сильнейшая засуха была, но только в северо-восточном регионе, и не пять лет подряд, а три сезона: 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009. Хуже всего пришлось городам Эль-Камышлы, где в 2007-2008 годах выпала четверть среднего уровня осадков за последние 30 лет, и Дейр-эр-Зор — лишь 12 процентов.Миграцию полутора миллионов человек из-за засухи Селби также ставит под сомнение. По данным ООН, к лету 2009 года сельскую местность покинули 40-60 тысяч семей. Причем не столько из-за неурожаев, сколько вследствие экспериментов с экономикой. Ученый не обнаружил связи между засухой, миграцией и политическим кризисом в стране.Селби не отрицает влияния климатических факторов, однако у гражданской войны в Сирии есть более значимые причины.Россия очень хорошо обеспечена пресной водой, но неравномерно., научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля и представитель России в Межправительственной группе экспертов по изменению климата — МГЭИК (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) — приводит такие данные: суммарные водные ресурсы в центре и на юге европейской части России составляют около девяти процентов общероссийских, а проживает здесь 76 процентов населения.— поясняет он РИА Новости.В южных регионах некоторый дефицит водных ресурсов уже просматривается, отмечает эксперт.Это подтверждают на кафедре гидрологии суши географического факультета МГУ и указывают на четыре маловодных периода в бассейне Дона, которые наблюдаются с середины прошлого века. Последний, самый аномальный, длился с 2007 по 2015 год. Водный дефицит реки составил 44,3 кубических километра.Как рассказала РИА Новости, младший научный сотрудник кафедры, в 2014-2015 годах возникли проблемы с судоходством, во время сгонов воды реку переходили буквально вброд. Из кранов у жителей окрестных городов текла солоноватая вода, потому что в русло и на подземные горизонты проникало море. Цимлянское водохранилище зацвело. В населенных пунктах в низовье Дона была реальная угроза перебоя в водоснабжении.Гидрологи объясняют это климатическими изменениями, произошедшими с конца 1970-х. Обмеление Дона обусловлено в первую очередь аномально теплыми, малоснежными зимами и, соответственно, дефицитом талых вод. Проблему отчасти усугубили повышенное производство сельскохозяйственной продукции, особенно зерна, и усиленный забор воды на орошение полей.Возобновляемые водные ресурсы планеты составляют примерно 42 800 кубических километров в год. Но разделены они между странами очень неравномерно: в Канаде на душу населения воды в десять тысяч раз больше, чем в Кувейте. Особенно влаги не хватает на Ближнем Востоке и в Африке.По прогнозам, к 2025 году население планеты увеличится до восьми миллиардов человек, причем треть будет проживать в странах с "водным стрессом". Прежде всего пострадают регионы с высокой рождаемостью и засушливым климатом.Сейчас в мире одна из основных причин дефицита "качественной" воды — загрязнение. Это в ряде случаев способствует международной напряженности, поскольку многие реки и водоемы используются разными странами. Например, бассейны рек Урал и Кура частично расположены за пределами России — в Казахстане, Грузии, Азербайджане, Турции. Иртыш протекает по территории России, Казахстана и Китая. Экологическая проблема между государствами обострилась, когда в 2005 году в результате аварии на китайском химзаводе в реку Сунгари, питающую Амур, сбросили сотни тонн зараженной воды.Согласно справке Института водных проблем, за 1950-2000 годы из-за водных ресурсов возникло 507 споров, и 21 из них привел к военным акциям. Ученые все чаще оперируют терминами "водный голод", "водные войны". Например, в 1964-1965 годах Израиль развязал "войну за воду", чтобы помешать Сирии построить отводной канал с Голанских высот, откуда питаются река Иордан и Тивериадское озеро.Вода служит инструментом давления на противника в вооруженных конфликтах. В 2012 году антиправительственные силы в Сирии в боях за Алеппо сильно повредили водопровод, от которого зависели три миллиона человек.Особую озабоченность у экспертов-гидрологов вызывает Азия с ее быстрыми темпами роста населения и экономики. Воды там требуется все больше. Прогнозируют, что к середине XXI века четверть Азиатского региона станет зоной водных конфликтов.В стадии обострения находится раздор из-за доступа к реке Инд между ядерными державами — Индией и Пакистаном.Африка, где свирепствуют засухи и варварски эксплуатируются водные ресурсы, — один из самых проблемных регионов. За последние годы площадь озера Чад, которое служит источником воды для сорока миллионов граждан четырех стран, уменьшилась на 15 процентов.— цитирует Сергей Семенов один из выводов Пятого оценочного доклада МГЭИК.Поскольку планета неоднородна в климатическом и экологическом отношении, неодинаковы и последствия потепления для регионов.говорит ученый, ссылаясь на тот же доклад. И добавляет:заключает Семенов.