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Довела: грязная драка на шоу Ольги Бузовой

20.09.2018 12:43 — Разное | UDF  
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Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Ольга Бузова обнародовала анонс нового выпуска своего брачного шоу "Замуж за Бузову". В ролике поющая ведущая призналась, что у нее появилось еще больше вопросов без ответов, и это ее "бесит". В свою очередь рассвирепели и претенденты на сердце Ольги. В результате на шоу случилась потасовка.

Анонс шоу "Замуж за Бузову", который поющая ведущая опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, она подписала так: "Неаполь. Это воскресенье. Я хотела узнать правду, но мои вопросы остались без ответов..." Артистка дополнила запись символом разбитого сердечка, дав понять, что крайне расстроена.

В самом же ролике Ольга Бузова объяснила свое недовольство. "После моего отъезда из Неаполя был просто беспорядок в голове, в душе, в сердце. И у меня было очень сложное эмоциональное состояние. Я хотела узнать правду, хотела разобраться, а по итогу получила еще больше вопросов, на которые не получила ответы. Меня это бесит", – призналась Бузова.

Параллельно в анонсе были показаны свидания Ольги с претендентами, причем на двух из них поющая ведущая не смогла сдержать слез. Видимо, помочь разобраться в чувствах Бузовой прибыла ее мать Ирина Александровна. Женщина поговорила с каждым кандидатом на сердце дочери, причем один из них откровенно высказал свои подозрения. По мнению мужчины, Ольга до сих пор морально не вышла из прежних отношений.


Градус непонимания и напряженности настолько зашкалил, что в какой-то момент мужчины подрались. В анонсе было показано, как два участника вцепились друг в друга и повалили камеру. В комментариях уже высказались по этому поводу. "Довела мужиков", "Было бы за кого дратся", "Разумная женщина добавляет сахар во все, что она говорит мужчине, и убирает соль из всего, что мужчина говорит ей...Оля запомни это... Нытье твое надоело", "И в итога останется Оля ОДНА. Потому что это просто шоу (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.

 
 
Ссылка на источник 24
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Ольга Бузова обнародовала анонс нового выпуска своего брачного шоу "Замуж за Бузову".
 
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