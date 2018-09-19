Довела: грязная драка на шоу Ольги Бузовой



Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Анонс шоу "Замуж за Бузову", который поющая ведущая опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, она подписала так:Артистка дополнила запись символом разбитого сердечка, дав понять, что крайне расстроена.В самом же роликеобъяснила свое недовольство.призналась Бузова.Параллельно в анонсе были показаны свидания Ольги с претендентами, причем на двух из них поющая ведущая не смогла сдержать слез. Видимо, помочь разобраться в чувствах Бузовой прибыла ее мать Ирина Александровна. Женщина поговорила с каждым кандидатом на сердце дочери, причем один из них откровенно высказал свои подозрения. По мнению мужчины, Ольга до сих пор морально не вышла из прежних отношений.Градус непонимания и напряженности настолько зашкалил, что в какой-то момент мужчины подрались. В анонсе было показано, как два участника вцепились друг в друга и повалили камеру. В комментариях уже высказались по этому поводу.– высказались пользователи Сети.