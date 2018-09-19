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Студентка выпила коктейль в ночном клубе и выпрыгнула из окна из-за галлюцинаций

20.09.2018 12:34 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
20-летняя студентка Аликс Тейлор из Глазго оказалась на больничной койке после посещения ночного клуба. На вечеринке девушка выпила коктейль, который вызвал у неё сильнейшие галлюцинации. Спасаясь от них, Аликс выпрыгнула из окна и сильно ударилась головой, сообщает Mirror.

Сестра Аликс Элли рассказала журналистам, что студентка отдыхала с друзьями в одном из ночных клубов Глазго. Там она выпила коктейль, в который, по-видимому, был подмешан наркотик. Вскоре после этого девушка отправилась домой, где у неё начались жуткие галлюцинации.

Студентка выпила коктейль в ночном клубе и выпрыгнула из окна из-за галлюцинаций

Фото: Deadline News

Прохожие увидели, как Аликс стоит в оконном проёме и кричит о помощи. Они вызвали спасателей, думая, что девушке угрожает насильник, однако в действительности она пыталась спастись от галлюцинаций. Вероятнее всего, Аликс мерещились заполнившие комнату насекомые. Не дождавшись помощи, студентка выпрыгнула в окно и сильно ударилась головой.

Студентка выпила коктейль в ночном клубе и выпрыгнула из окна из-за галлюцинаций

Фото: Deadline News

Девушку сразу же доставили в больницу, где врачи диагностировали у неё перелом черепа и внутричерепное кровоизлияние. К счастью, они смогли оказать Аликс помощь, так что теперь её жизни ничто не угрожает. Сама студентка ничего не помнит с того момента, как вышла из клуба. Близкие подозревают, что её пытались накачать наркотиками и изнасиловать, однако реакция девушки на вещество оказалась нетипичной. В настоящий момент полиция ищет тех, кто мог подмешать наркотики в коктейль Аликс.

 
 
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20-летняя студентка Аликс Тейлор из Глазго оказалась на больничной койке после посещения ночного клуба.
 
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