ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые НАСА раскрыли секрет "качания" оси Земли

20.09.2018 12:30 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


© NASA/JPL-Caltech
Небольшие сдвиги оси Земли, открытые несколько десятилетий назад, оказались связаны не только с завершением оледенения, но и движением потоков мантии и перераспределением массы воды в океанах. К такому выводу пришли геологи из НАСА, опубликовавшие статью в журнале Earth and Planetary Science Letters.

"Традиционно считается, что только завершение ледникового периода было главной причиной недавних смещений оси Земли. Мы создали компьютерную модель этого процесса и выяснили, что существует не один, а сразу три набора факторов", — заявил Сурендра Адхикари (Surendra Adhikari) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

Земля, в отличие от большинства планет Солнечной системы, обладает относительно стабильной осью. Благодаря гравитационному взаимодействию нашей планеты и Луны положение оси практически не менялось в последние несколько миллиардов лет, тогда как оси Марса, Урана и некоторых крупных лун планет-гигантов сдвигались на десятки градусов.

Тем не менее, как показывают наблюдения конца прошлого века, ось Земли все же немного, но сдвигается — примерно на десять сантиметров в год в сторону 74-го градуса западной долготы. Многие ученые считают, что это связано с завершением ледникового периода и изменениями в структуре ледовой шапки. Однако другие отмечают, что подобных процессов явно недостаточно для объяснения нынешней скорости смещения.

Адхикари и его коллеги создали компьютерную модель недр Земли, учитывающую, как различные процессы в литосфере и гидросфере влияют на положение оси, и выяснили, что на долю "наследия оледенения" приходится лишь треть от всех ее смещений.

Ученые обратили внимание на то, что распределение материи внутри нашей планеты зависит не только от того, как сильно на ее поверхность давит ледовая шапка и где она расположена, но и от того, как двигаются потоки мантии в глубинных слоях недр, а также от распределения воды по океанам, рекам и почве.

Объединив данные сейсмических замеров, климатических спутников и прочих систем наблюдений за работой недр, геологи просчитали, как эти факторы влияют на движение оси. К их удивлению, оказалось, что влияние сравнительно равное и каждый из факторов объясняет сдвиги примерно на треть.

В частности, ученые нашли свидетельства того, что осушение почв в США и Индии в середине прошлого века повлияло на положение оси Земли не меньше, чем отступление льдов северной полярной шапки и таяние Гренландии.

Все эти процессы, как отмечает Адхикари, следует учитывать при составлении климатических прогнозов и оценке того, как глобальное потепление и отступление ледников могут повлиять на облик планеты и ее жизнь в ближайшем будущем.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Земля, в отличие от большинства планет Солнечной системы, обладает относительно стабильной осью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Декада «Золотой возраст», посвященная Дню пожилых людей, стартует на Вороновщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика