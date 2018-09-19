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Danske Bank признался в отмывании сотен миллиардов долларов из России

20.09.2018 13:07 — Разное | Партизан  
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Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank опубликовал расследование, согласно которому через его отделение в Эстонии отмыли миллиарды долларов из России

Банк на протяжении года проверяет транзакции на 200 миллиардов евро (около 234 миллиардов долларов), большая часть которых были получены нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран СНГ. Все эти транзакции были совершены с 2007 по 2015 годы. Банк признал свою вину в отмывании денег, пишет snob.ru

Пока расследование не завершено, нельзя установить точную сумму подозрительных транзакций. За год команда из 70 расследователей успела проверить 6 тысяч 200 самых подозрительных клиентов. В большинстве случав опасения подтвердились. Банк проинформировал правоохранительные органы обо всех этих клиентах.


Что установили расследователи:

Некоторые бывшие и действующие сотрудники эстонского филиала и головного офиса, включая топ-менеджеров, нарушали законы. Большую часть из них уволили, остальные получили выговоры и были лишены премий. Обо всех сотрудниках, нарушивших закон, сообщили в правоохранительные органы;

Совет директоров, его председатель и гендиректор ничего не нарушили. Однако 19 сентября глава Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег;

Центробанк России предупреждал банк в Эстонии о подозрительных российских клиентах, но Danske Bank ничего не предпринял.

Поскольку установить точное число подозрительных транзакций невозможно, совет директоров решил пожертвовать весь валовой доход, полученный от клиентов с 2007 по 2015 годы. Это полтора миллиарда датских крон (около 201 миллиона евро). 

Они пойдут на борьбу с финансовыми преступлениями, «включая отмывание денег, особенно, в Дании и Эстонии», подчеркивается в заявлении банка.

Почему через эстонский Danske Bank отмывали деньги:

В 2007 году Danske Bank купил Sampo Bank и до 2015 года сохранял его клиентскую базу, в которой было много нерезидентов Эстонии — неприемлемых клиентов в основном из России, которые проводили неприемлемые транзакции;

Банк сообщал полиции лишь о части своих подозрительных клиентов и не пытался помешать махинациям, хотя о них было известно;

Эстонский филиал вел себя слишком независимо, имел собственную корпоративную культуру и системы, включая IT-платформу. Кроме того, многие документы были написаны на русском и эстонском языках. Из-за этого головное подразделение знало недостаточно о работе филиала в Эстонии;

Среди сотрудников подразделения в Эстонии были те, кто вступали в сговор с клиентами и помогали им отмывать деньги;

В целом в эстонском филиале уделяли недостаточно внимания риску отмывания денег.


Почему это важно:

Когда информация об отмывании денег через эстонский Danske Bank впервые появилась в СМИ, сообщалось о махинациях на 30 миллиардов долларов. Позднее — о 150 миллиардах долларов. В итоге сумма выросла до 234 миллиардов долларов. Это в 10 раз больше годового ВВП Эстонии.

Что еще известно:

Всего в рамках расследования проверяют:

около 15 тысяч клиентов банка — большая часть из них россияне;

9,5 миллиона платежей на 200 миллиардов евро;

12 тысяч документов;

8 миллионов электронных писем.

Расследователи под руководством юридической компании Bruun&Hjejle опросили свыше 70 бывших и действующих сотрудников и менеджеров. Датские и Эстонские прокуратуры ведут уголовные расследования.

«Банк очевидно не справился со своей ответственностью. Это неутешительный вывод и это неприемлемо», — заявил председатель совета директоров Оле Андерсен. 

«Мы приносим извинения всем заинтересованным сторонам — нашим клиентам, инвесторам, сотрудникам и общественности в целом. Мы признаем, что перед нами стоит задача вернуть их доверие».

Андерсен добавил, что проблемы эстонского подразделения Danske Bank, выявленные в результате расследования, оказались намного более серьезными, чем компания предполагала изначально.

 
 
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Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank опубликовал расследование, согласно которому через его отделение в Эстонии отмыли миллиарды долларов из России
 
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