Danske Bank признался в отмывании сотен миллиардов долларов из России

snob.ru Банк на протяжении года проверяет транзакции на 200 миллиардов евро (около 234 миллиардов долларов), большая часть которых были получены нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран СНГ. Все эти транзакции были совершены с 2007 по 2015 годы. Банк признал свою вину в отмывании денег, пишет





Пока расследование не завершено, нельзя установить точную сумму подозрительных транзакций. За год команда из 70 расследователей успела проверить 6 тысяч 200 самых подозрительных клиентов. В большинстве случав опасения подтвердились. Банк проинформировал правоохранительные органы обо всех этих клиентах.









Что установили расследователи:





Некоторые бывшие и действующие сотрудники эстонского филиала и головного офиса, включая топ-менеджеров, нарушали законы. Большую часть из них уволили, остальные получили выговоры и были лишены премий. Обо всех сотрудниках, нарушивших закон, сообщили в правоохранительные органы;





Совет директоров, его председатель и гендиректор ничего не нарушили. Однако 19 сентября глава Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег;





Центробанк России предупреждал банк в Эстонии о подозрительных российских клиентах, но Danske Bank ничего не предпринял.





Поскольку установить точное число подозрительных транзакций невозможно, совет директоров решил пожертвовать весь валовой доход, полученный от клиентов с 2007 по 2015 годы. Это полтора миллиарда датских крон (около 201 миллиона евро).





Они пойдут на борьбу с финансовыми преступлениями, «включая отмывание денег, особенно, в Дании и Эстонии», подчеркивается в заявлении банка.





Почему через эстонский Danske Bank отмывали деньги:





В 2007 году Danske Bank купил Sampo Bank и до 2015 года сохранял его клиентскую базу, в которой было много нерезидентов Эстонии — неприемлемых клиентов в основном из России, которые проводили неприемлемые транзакции;





Банк сообщал полиции лишь о части своих подозрительных клиентов и не пытался помешать махинациям, хотя о них было известно;





Эстонский филиал вел себя слишком независимо, имел собственную корпоративную культуру и системы, включая IT-платформу. Кроме того, многие документы были написаны на русском и эстонском языках. Из-за этого головное подразделение знало недостаточно о работе филиала в Эстонии;





Среди сотрудников подразделения в Эстонии были те, кто вступали в сговор с клиентами и помогали им отмывать деньги;





В целом в эстонском филиале уделяли недостаточно внимания риску отмывания денег.









Почему это важно:





Когда информация об отмывании денег через эстонский Danske Bank впервые появилась в СМИ, сообщалось о махинациях на 30 миллиардов долларов. Позднее — о 150 миллиардах долларов. В итоге сумма выросла до 234 миллиардов долларов. Это в 10 раз больше годового ВВП Эстонии.





Что еще известно:





Всего в рамках расследования проверяют:





около 15 тысяч клиентов банка — большая часть из них россияне;





9,5 миллиона платежей на 200 миллиардов евро;





12 тысяч документов;





8 миллионов электронных писем.





Расследователи под руководством юридической компании Bruun&Hjejle опросили свыше 70 бывших и действующих сотрудников и менеджеров. Датские и Эстонские прокуратуры ведут уголовные расследования.





«Банк очевидно не справился со своей ответственностью. Это неутешительный вывод и это неприемлемо», — заявил председатель совета директоров Оле Андерсен.





«Мы приносим извинения всем заинтересованным сторонам — нашим клиентам, инвесторам, сотрудникам и общественности в целом. Мы признаем, что перед нами стоит задача вернуть их доверие».





Андерсен добавил, что проблемы эстонского подразделения Danske Bank, выявленные в результате расследования, оказались намного более серьезными, чем компания предполагала изначально.