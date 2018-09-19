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Осваивайте технологии: Беларусбанк вводит комиссию за часть платежей при оплате наличными

20.09.2018 12:57 — Разное | Партизан  
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ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 октября вводит комиссию за проведение ряда платежей в своих кассах.

Как сообщает «Минск-Новости», наиболее востребованные платежи, в частности, оплата коммунальных услуг и городского телефона, останутся бесплатными. 

Вознаграждение не будет взиматься с ветеранов ВОВ, а также за платежи:

— в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы);
— в пользу общественных объединений;
— на благотворительные счета;
— в виде взносов страховыми агентами;
— в пользу ОАО «АСБ Беларусбанк».

Комиссия в 1 рубль вводится за каждый платеж в кассе банка за обучение, парковку, услуги Интернет и другие платежи. 

При этом отмечается, что все платежи, за которые будет взыматься вознаграждение, можно совершить в каналах дистанционного банковского обслуживания бесплатно: интернет-банкинге, М-банкинге, инфокиосках.



 
Теги: Минск
 
 
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ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 октября вводит комиссию за проведение ряда платежей в своих кассах.
 
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