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Осваивайте технологии: Беларусбанк вводит комиссию за часть платежей при оплате наличными
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 октября вводит комиссию за проведение ряда платежей в своих кассах.
Как сообщает «
Вознаграждение не будет взиматься с ветеранов ВОВ, а также за платежи:
— в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы);
— в пользу общественных объединений;
— на благотворительные счета;
— в виде взносов страховыми агентами;
— в пользу ОАО «АСБ Беларусбанк».
Комиссия в 1 рубль вводится за каждый платеж в кассе банка за обучение, парковку, услуги Интернет и другие платежи.
При этом отмечается, что все платежи, за которые будет взыматься вознаграждение, можно совершить в каналах дистанционного банковского обслуживания бесплатно: интернет-банкинге, М-банкинге, инфокиосках.
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ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 октября вводит комиссию за проведение ряда платежей в своих кассах.
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