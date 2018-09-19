Осваивайте технологии: Беларусбанк вводит комиссию за часть платежей при оплате наличными

Минск-Новости », наиболее востребованные платежи, в частности, оплата коммунальных услуг и городского телефона, останутся бесплатными. Как сообщает «», наиболее востребованные платежи, в частности, оплата коммунальных услуг и городского телефона, останутся бесплатными.





Вознаграждение не будет взиматься с ветеранов ВОВ, а также за платежи:





— в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы);

— в пользу общественных объединений;

— на благотворительные счета;

— в виде взносов страховыми агентами;

— в пользу ОАО «АСБ Беларусбанк».





Комиссия в 1 рубль вводится за каждый платеж в кассе банка за обучение, парковку, услуги Интернет и другие платежи.





При этом отмечается, что все платежи, за которые будет взыматься вознаграждение, можно совершить в каналах дистанционного банковского обслуживания бесплатно: интернет-банкинге, М-банкинге, инфокиосках.







