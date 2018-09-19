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Жуткая авария под Минском: мотоцикл разорвало на части, байкер погиб
В Минском районе насмерть разбился мотоциклист.
Смертельная авария произошла 19 сентября, в 22.10, вблизи деревни Слободщина. По предварительной информации, мотоциклист не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с железобетонной опорой.
Удар был такой силы, что мотоцикл разорвало пополам, после чего он загорелся, сообщает
В результате аварии 28-летний мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия.
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В Минском районе насмерть разбился мотоциклист.
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