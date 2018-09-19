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У жителя Гродно похитили больше 5 000 долларов. Мужчина хранил деньги в пластиковой банке

20.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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У жителя Гродно похитили больше 5 000 долларов. Мужчина хранил деньги в пластиковой банке
Выражение о том, что деньги нужно хранить в банке, 49-летний житель Лиды поддержал делом. Однако использовал для этого не банковское учреждение, а пластиковую банку. 

К тому же данный сосуд гражданин хранил, как ему казалось, в самом надежном месте – в гараже. Так, пять с половиной тысячи долларов простояли на полке долго, но в один момент банка со всей наличностью исчезла. Пока еще не установлено лицо, которое подобрало ключ от замка дверей гаража и совершило кражу. Сейчас по соответствующей статье возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба УВД Гродненского облисполкома
 
 
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Выражение о том, что деньги нужно хранить в банке, 49-летний житель Лиды поддержал делом. Однако использовал для этого не банковское учреждение, а  пластиковую...
 
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