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У жителя Гродно похитили больше 5 000 долларов. Мужчина хранил деньги в пластиковой банке
20.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Выражение о том, что деньги нужно хранить в банке, 49-летний житель Лиды поддержал делом. Однако использовал для этого не банковское учреждение, а пластиковую банку.
К тому же данный сосуд гражданин хранил, как ему казалось, в самом надежном месте – в гараже. Так, пять с половиной тысячи долларов простояли на полке долго, но в один момент банка со всей наличностью исчезла. Пока еще не установлено лицо, которое подобрало ключ от замка дверей гаража и совершило кражу. Сейчас по соответствующей статье возбуждено уголовное дело.
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Выражение о том, что деньги нужно хранить в банке, 49-летний житель Лиды поддержал делом. Однако использовал для этого не банковское учреждение, а пластиковую...
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