У жителя Гродно похитили больше 5 000 долларов. Мужчина хранил деньги в пластиковой банке



Выражение о том, что деньги нужно хранить в банке, 49-летний житель Лиды поддержал делом. Однако использовал для этого не банковское учреждение, а пластиковую банку.

К тому же данный сосуд гражданин хранил, как ему казалось, в самом надежном месте – в гараже. Так, пять с половиной тысячи долларов простояли на полке долго, но в один момент банка со всей наличностью исчезла. Пока еще не установлено лицо, которое подобрало ключ от замка дверей гаража и совершило кражу. Сейчас по соответствующей статье возбуждено уголовное дело.