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Проведем время с пользой

20.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Проведем время с пользой
21 сентября
Благотворительный конкурс детского и молодежного творчества «Голоса мира», посвященный Году малой родины (Гродненский государственный колледж искусств, г. Гродно, БЛК, 23. Начало в 11.00).


25 сентября
Урок правовых знаний «Потребитель имеет право» (Свислочская районная библиотека. Начало в 14.00).


28 сентября
«А ну-ка, бабушки» – конкурсная программа (Новодворский сельский филиал-клуб. Начало в 15.00).


Районный конкурс «СУПЕРБАБУШКА-2018!» (Волковысский район, г. п. Россь, отдел культуры и досуга «Росский Дом культуры». Начало в 15.00).


29 сентября
Программа-путешествие «Страна добра» (г. Свислочь, сектор по работе с детьми и молодежью. Начало в 13.00).


Клубные посиделки «Встреча друзей» (Корнадский сельский филиал-клуб. Начало в 18.00).


Праздник традиционных ремесел (г. Гродно, ул. Реймонта, 12, филиал № 2 «Центр наследия» ГУ «Гродненский городской центр культуры». Начало в 14.00).


Концертная программа «Мой Гродно – ты источник вдохновения» в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» (г. Гродно, площадка Молодежного центра «Гродно». Начало в 16.00).


30 сентября
Клубный огонек «Тем, кто молоды душой» (Хоневичский сельский филиал-клуб. Начало в 13.00).


Концертная программа «Пусть душа печали не знает» (Пацуевский сектор культуры и досуга. Начало в 14.00).


Клубная гостиная «Нам без бульбы проста гора» (Незбодичский сельский филиал-клуб. Начало в 15.00).


Концертная программа «Некогда стареть» (Порозовский сектор культуры и досуга. Начало в 18.00).


Тематический концерт «С открытым сердцем и добрым словом!» (Тиховольский сельский филиал-клуб. Начало в 13.00).


Развлекательно–игровая программа «Планета под названием молодость» (Добровольский сельский филиал-клуб. Начало 16.00).

 
Теги: Гродно
 
 
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21 сентябряБлаготворительный конкурс детского и молодежного творчества «Голоса мира», посвященный Году малой родины (Гродненский государственный колледж...
 
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