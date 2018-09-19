Проведем время с пользой



21 сентября

Благотворительный конкурс детского и молодежного творчества «Голоса мира», посвященный Году малой родины (Гродненский государственный колледж искусств, г. Гродно, БЛК, 23. Начало в 11.00).



25 сентября

Урок правовых знаний «Потребитель имеет право» (Свислочская районная библиотека. Начало в 14.00).



28 сентября

«А ну-ка, бабушки» – конкурсная программа (Новодворский сельский филиал-клуб. Начало в 15.00).



Районный конкурс «СУПЕРБАБУШКА-2018!» (Волковысский район, г. п. Россь, отдел культуры и досуга «Росский Дом культуры». Начало в 15.00).



29 сентября

Программа-путешествие «Страна добра» (г. Свислочь, сектор по работе с детьми и молодежью. Начало в 13.00).



Клубные посиделки «Встреча друзей» (Корнадский сельский филиал-клуб. Начало в 18.00).



Праздник традиционных ремесел (г. Гродно, ул. Реймонта, 12, филиал № 2 «Центр наследия» ГУ «Гродненский городской центр культуры». Начало в 14.00).



Концертная программа «Мой Гродно – ты источник вдохновения» в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» (г. Гродно, площадка Молодежного центра «Гродно». Начало в 16.00).



30 сентября

Клубный огонек «Тем, кто молоды душой» (Хоневичский сельский филиал-клуб. Начало в 13.00).



Концертная программа «Пусть душа печали не знает» (Пацуевский сектор культуры и досуга. Начало в 14.00).



Клубная гостиная «Нам без бульбы проста гора» (Незбодичский сельский филиал-клуб. Начало в 15.00).



Концертная программа «Некогда стареть» (Порозовский сектор культуры и досуга. Начало в 18.00).



Тематический концерт «С открытым сердцем и добрым словом!» (Тиховольский сельский филиал-клуб. Начало в 13.00).



Развлекательно–игровая программа «Планета под названием молодость» (Добровольский сельский филиал-клуб. Начало 16.00).