Огурчики всем на зависть. Опыт читателя

Огурцы, которые растут в парниках, часто испытывают магниевое «голодание». Симптомы проявляются в виде межжилкового хлороза: листья на ботве огуречника начинают светлеть, ткань между жилками желтеет, а вот сами жилки остаются зелеными.

Заметив такие изменения, стоит провести подкормку огуречника магнием. При необходимости эту процедуру следует повторить через 10-12 дней.

Также надо отметить, что огурец «предпочитает» жидкие удобрения. Полезные минералы нужно разбавить в воде из расчета 100 г на 10 литров воды. Воду для полива и подкормки надо брать дождевую или отстоявшуюся.

Любые подкормки для огурцов и других огородных культур должны быть строго дозированы. Точные пропорции всегда указаны на упаковке.

Полезно и эффективно на грядку, где растут огурцы, уложить тонким слоем свежескошенную газонную траву, а еще лучше - скошенный овес или клевер. При этом корневая система огуречника будет поглощать испарение от такого укрытия, и частый полив грядке не понадобится.

Такие простые премудрости продлят активное плодоношение огурцов.

ПЛЕТИ

Хочу обратить внимание на то, что огуречные плети и в парнике, и в открытом грунте плетутся и стелятся не по грядке, а по специально установленным вдоль каждого ряда каркасам высотой 2,5 метра. Поэтому зеленую подстилку удобно уложить по грядке: от каждого огуречного куста вверх до перекладины сетки из крепкого шпагата.

Этот опыт выращивания огурцов в открытом грунте у меня перенимают многие соседи, удивляясь тому, какой урожай огурцов я снимаю ежедневно и как долго они у меня плодоносят.

Евгений Саланович,

дачник с многолетним опытом