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Юные спасатели приняли участие в соревнованиях в городе Быдгощ Куявско-Поморского воеводства Республики Польша
20.09.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест
В городе Быдгощ Куявско-Поморского воеводства Республики
Попробовать себя собрались 54 команды. Сборная Бреста состояла из пяти девочек и пяти мальчиков. Соревнования включали 2 испытания: боевое развертывание и эстафету. Брестские ребята оказались самыми юными участниками состязаний, но это не помешало им показать себя на достойном уровне: школьники регулярно и с удовольствием занимаются этим направлением на факультативных занятиях под руководством опытного профессионала – Кирилла Рыжанкова. Инициатива сотрудника службы 101 вызвана желанием воспитать в подрастающем поколении командный дух, волю к победе, стремление преодолевать трудности с лёгкостью, знакомство детей со спецификой работы спасателей.
Юных спасателей ожидали многочисленные конкурсы на ловкость и смекалку, подготовленные организаторами. Маленькие «огнеборцы» из Бреста познакомились с достопримечательностями столицы Куявско-Поморского воеводства, побывали в парке Юрского периода.
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Юные спасатели приняли участие в соревнованиях в городе Быдгощ Куявско-Поморского воеводства Республики Польша
В городе Быдгощ Куявско-Поморского воеводства Республики Польша состоялись воеводские соревнования по правилам CTIF, в которых приняли участие учащиеся класса...
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