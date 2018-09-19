Нацбанк решил не трогать ставку рефинансирования на фоне усиления инфляционного давления

Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне. Данное решение принято правлением Нацбанка по итогам сегодняшнего заседания по денежно-кредитной политике.



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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В сообщении регулятора говорится, что годовая инфляция соответствует прогнозной динамике. В будущем рост цен будет складываться вблизи установленной на 2019−2020 годы цели 5%. Препятствий для этого со стороны внутренней экономики не просматривается. Определенные проинфляционные риски формируются со стороны ухудшающихся внешнеэкономических условий и возросшей неопределенности их дальнейшего развития, говорится в сообщении.

Важным фактором этого выступает складывающаяся ситуация в России, прежде всего из-за увеличения торговых ограничений и политики санкций против нее. Наблюдается усиление оттока капитала и существенное ослабление российского рубля, что станет фактором ускорения инфляционных процессов в России, констатируют в Нацбанке.

По мнению представителей регулятора, увеличилась степень неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации на мировых финансовых рынках и геополитической обстановки. Из-за эскалации торговых войн существуют риски замедления темпов роста экономик других стран — основных торговых партнеров и усиления колебаний на финансовых рынках.

Реализация внешних рисков может привести к давлению на инфляцию и повысить инфляционные ожидания в Беларуси.

В августе 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 5%.

Фактором роста общего уровня цен стало увеличение административно регулируемых цен, в том числе тарифов на услуги связи, розничных цен на топливо и табачные изделия, отметили в Нацбанке.

По итогам 2018 года инфляция ожидается около 5,5% при целевом показателе не более 6%.

Внутренний спрос оказывает умеренное воздействие на динамику цен, отметили в Нацбанке. Со стороны внешнего сектора просматривается некоторое усиление инфляционного давления, связанного в первую очередь с ожидаемым ускорением инфляционных процессов в России. (Инфляция в РФ с 11 по 17 сентября составила 0%, потребительские цены с начала года выросли на 2,4%.)

Для сдерживания инфляционного давления со стороны внешнего сектора и достижения целевого показателя по инфляции потребуется сохранение дезинфляционного характера монетарных условий, говорится в сообщении белорусского центробанка.

В III квартале 2018 года монетарные условия оказывали дезинфляционное влияние, в первую очередь за счет динамики реального курса белорусского рубля. Накопленное с начала 2018 года укрепление национальной валюты обусловило незначительное отклонение реального курса белорусского рубля от своего равновесия в сторону переоцененности. Это способствует снижению инфляционного давления со стороны цен на импортируемые товары.

Динамика процентных ставок на денежном рынке обеспечивает умеренный рост кредитования экономики и поддержание денежного предложения в запланированных параметрах. За август 2018 года прирост средней широкой денежной массы в годовом выражении составил 10,8%. В целом процентные ставки не приводят ни к снижению, ни к ускорению инфляции.

В этих условиях сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне в 10% годовых направлено на поддержание монетарных условий, обеспечивающих нахождение инфляции вблизи целевого уровня 5% в 2019—2020 годах, резюмировали в Нацбанке.