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Мобильный оператор life:) стал сине-фиолетовым. Почему?
20.09.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест
Оператор life:) объявил о внедрении нового визуального стиля. Забудьте о красном логотипе на белом фоне, теперь это белые буквы на ярко-синем (очень близком к фиолетовому) фоне. Также к фирменным цветам теперь относится желтый.
Одновременно со сменой визуального стиля оператор обновил сайт.
Теперь там много сине-фиолетового, немножко желтого, а также крупный шрифт и большое количество «гифок».
Каждому, кто до 22 сентября включительно зарегистрируется в новом личном кабинете сайт, обещают подарок — 1 ГБ мобильного трафика.
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Оператор life:) объявил о внедрении нового визуального стиля. Забудьте о красном логотипе на белом фоне, теперь это белые буквы на ярко-синем (очень близком к...
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