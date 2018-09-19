Мобильный оператор life:) стал сине-фиолетовым. Почему?

Оператор life:) объявил о внедрении нового визуального стиля. Забудьте о красном логотипе на белом фоне, теперь это белые буквы на ярко-синем (очень близком к фиолетовому) фоне. Также к фирменным цветам теперь относится желтый.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59007.php

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Одновременно со сменой визуального стиля оператор обновил сайт.

Теперь там много сине-фиолетового, немножко желтого, а также крупный шрифт и большое количество «гифок».

Каждому, кто до 22 сентября включительно зарегистрируется в новом личном кабинете сайт, обещают подарок — 1 ГБ мобильного трафика.