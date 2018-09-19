20 сентября в Минске представитель Генеральной прокуратуры заявил, что по ч. 2 и ч. 3 ст. 328 УК будет снижено минимальное наказание — на два года.



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Фото взято с сайта: sk.gov.by

— В первом чтении принят законопроект о внесении изменений в ряд статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за совершение наркопреступлений.

В статье 328, частях 2 и 3, будет снижен нижний предел наказания. Если по ч. 2 было от 5 лет, то будет от 3 лет. Если по ч. 3 было от 8 лет, то будет от 6 лет.

— Это дает возможность избирательно подходить к наказанию в зависимости от тяжести преступления и от личности обвиняемого, — заявил сегодня в Минске начальник управления по надзору за исполнением законов в деятельности органов дознания Генеральной прокуратуры Салауди Магамадов.

В ближайшее время законопроект рассмотрит парламент. Представитель Генпрокуратуры уточнил, что пока не планируется менять наказание по ч. 1 ст. 328, но «все впереди».

Ч. 2 ст. 328 УК. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов — наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией или без нее. Ч. 3 ст. 328 УК. Те же действия, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим аналогичные преступления… либо заведомо несовершеннолетнему наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией или без нее. Актуальная редакция Уголовного кодекса Беларуси

Сегодня в Минске проходит международная научно-практическая конференция , на которой представители силовых структур Беларуси и России обсуждают профилактику преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Как сообщил первый заместитель председателя СК Алексей Волков, комитет внес предложение, чтобы совместное приобретение, перевозку и употребление наркотиков квалифицировали по ч. 1 ст. 328 УК.

— Это адекватный подход и отвечает принципам гуманизма, — отметил Алексей Волков.