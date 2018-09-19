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Генпрокуратура: по некоторым частям "наркотической" 328-й статьи будет снижено наказание
20.09.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест
20 сентября в Минске представитель Генеральной
Фото взято с сайта: sk.gov.by
— В первом чтении принят законопроект о внесении изменений в ряд статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за совершение наркопреступлений.
В статье 328, частях 2 и 3, будет снижен нижний предел наказания. Если по ч. 2 было от 5 лет, то будет от 3 лет. Если по ч. 3 было от 8 лет, то будет от 6 лет.
— Это дает возможность избирательно подходить к наказанию в зависимости от тяжести преступления и от личности обвиняемого, — заявил сегодня в Минске начальник управления по надзору за исполнением законов в деятельности органов дознания Генеральной прокуратуры Салауди Магамадов.
В ближайшее время законопроект рассмотрит парламент. Представитель Генпрокуратуры уточнил, что пока не планируется менять наказание по ч. 1 ст. 328, но «все впереди».
Сегодня в Минске проходит международная научно-практическая
— Это адекватный подход и отвечает принципам гуманизма, — отметил Алексей Волков.
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20 сентября в Минске представитель Генеральной прокуратуры заявил, что по ч. 2 и ч. 3 ст. 328 УК будет снижено минимальное наказание — на два года. Фото взято с сайта:...
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