Беларусбанк вводит комиссию за платежи ЕРИП

Платежи за обучение, парковку, интернет и некоторые другие станут платными, комиссия за эти операции составит 1 рубль.

Такие изменения Беларусбанк вводит с 1 октября нынешнего года. Отмечается, что за наиболее востребованные платежи (услуги ЖКХ, телефонной связи и прочие) комиссия взиматься не будет.

Комиссия также не будет взиматься при уплате сборов и пошлин, штрафов, внесение денег на благотворительные счета и счета страховых компаний. Ветераны ВОВ также не будут платить вознаграждение за платежные операции.

В банке отметили, что все платежи, за которые будут взымать вознаграждение можно совершить с помощью интернет-банкинга, М-банкинга, инфокиосков.