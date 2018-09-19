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"Веселый" Polo: в Беларуси появится специальная версия седана Volkswagen калужской сборки

20.09.2018 13:34 — Разное | Tut.by  
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Седан Volkswagen Polo Joy впервые показали в конце августа на Московском автосалоне, а сегодня стало известно о том, что особая версия модели появится и в белорусских шоу-румах.


Сразу оговоримся, что в Беларуси будет доступно только 160 седанов спецсерии. Создан Polo Joy на базе комплектации Comfortline, а в «базе» у машин будут климат-контроль, подогрев лобового стекла и передних сидений с раздельной регулировкой, наружные зеркала с электрорегулировкой и подогревом, камера заднего вида и мультимедиа-система с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем и с поддержкой MP3/SD/USB/Bluetooth.


Можно будет выбрать из нескольких вариантов двухцветной окраски кузова: оранжевый Copper или серебристый Reflex в сочетании с окрашенной в черный перламутр Deep Black крышей, а также серебристый «металлик» Tungsten в сочетании с красным «металликом» Ruby Red. У всех Polo Joy будут также затемненные задние фонари и светодиодные фары головного света с дневными ходовыми огнями и оригинальные 15-дюймовые легкосплавные диски Woodstock.


Спецверсия Polo будет доступна с любым из возможных типов силового агрегата. Это бензиновые моторы 1.6 мощностью 90 и 110 лошадиных сил в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом», а также 125-сильный турбоагрегат объемом 1,4 л в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом».


Цены на Polo Joy будут начинаться от 27 590 рублей. В белорусской продаже автомобили появятся в конце октября.

 
 
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Цены на Polo Joy будут начинаться от 27 590 рублей. В белорусской продаже автомобили появятся в конце октября.
 
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