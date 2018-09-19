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Нацбанк изменит дизайн белорусских денег

20.09.2018 12:37 — Разное | Myfin  
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Нацбанк изменит дизайн белорусских денег
фото: Myfin.by

Правление Национального банка Республики Беларусь приняло решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот при сохранении основных изображений на лицевой и оборотной сторонах, а также их цветовой гаммы и размера. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей регулятора.

Заказ отдельных номиналов модифицированных банкнот и ввод их в обращение будут осуществлены в 2019–2020 гг. в рамках работы по поддержанию правильного номинального строения наличных денег в обращении и обеспечению экономики достаточным количеством банкнот и монет различных номиналов.

В модифицированные банкноты будет внесен ряд изменений:

1. Изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах модифицированных банкнот будут приведены в соответствие с актуальным внешним видом с указанием названия изображенных архитектурных сооружений.

2. На модифицированных банкнотах будут исключены реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи Председателя Правления Национального банка Прокоповича П.П.

3. В соответствии с новой редакцией Правил белорусской орфографии и пунктуации на банкноте номиналом 50 рублей надпись «ПЯЦЬДЗЕСЯТ» будет исправлена на «ПЯЦЬДЗЯСЯТ».

4. На банкнотах будет указан год планируемого выпуска в обращение: вместо «2009» для банкнот номиналами 5 и 10 рублей – «2019», для банкнот номиналами 20 и 50 рублей – «2020».

В Указ о деноминации внесли изменения

В связи с тем, что на банкнотах будет указываться год их фактического выпуска, потребовалось внесение изменений в Указ Президента от 4 ноября 2015 года № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь» (далее – Указ № 450).

Справочно. 19 сентября 2018 года Главой государства подписан Указ № 380, которым вносятся изменения в Указ № 450.

В соответствии с изменениями обмен денежных знаков образца 2000 года можно будет производить не только на денежные знаки образца 2009 года, но и других годов выпуска. Необходимость данного решения обусловлена тем, что выпуск отдельных номиналов модифицированных банкнот планируется осуществить уже в 2019–2020 годах, в то время как обмен банкнот образца 2000 года на денежные знаки 2009 года заканчивается 31 декабря 2021 года.

 
 
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