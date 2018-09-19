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Олег ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ: «Хиты «Цветов» любят до сих пор»

20.09.2018 13:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Олег ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ: «Хиты «Цветов» любят до сих пор»
Владимир Шарпило / АиФ

При всем разнообразии существующих сегодня модных стилей и течений своя ниша и массовый слушатель есть и у мэтров советской рок-сцены. Эти музыкальные группы, которые зародились во времена «единого и могучего» и разменявшие уже пятый десяток, до сих пор собирают полные залы и радуют поклонников нетленными хитами.

Один из таких коллективов, над которым не властны ни годы, ни мода, - легендарная группа «Цветы», ставшая знаменитой благодаря хитам «Мы желаем счастья вам», «Звездочка моя ясная», «Скажи мне да», «Летний вечер», «Юрмала» и многим другим. В ноябре (15-го в Гомеле и 16-го в Минске) они прозвучат для белорусской публики.

Олег ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ: «Хиты «Цветов» любят до сих пор»
«Думаю, в Беларуси концерты пройдут на «ура». Фото: АиФ/ Владимир Шарпило

Девятнадцатый год подряд солист группы «Цветы» - Олег ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ. Музыкант недавно побывал в Минске. «АиФ» встретился с вокалистом легендарного коллектива и поностальгировал о делах давно минувших дней.

- Олег, вы же пришли в группу «Цветы» в 1999 году? Какими вам вспоминаются 90-е? Как странное время нищеты, шальных денег, неопределенности и одновременно оптимизма или иначе?

- Первую половину 90-х я провел за границей, поэтому успешно избежал всех катаклизмов, которые происходили на постсоветском пространстве. К слову, в первый раз я попал в Минск в 1989 году по пути в Европу, где работал музыкантом. Город, признаться, поразил архитектурным великолепием, широкими проспектами… А когда лет через пять решил вернуться домой, в Самару, то  обнаружил, как все изменилось: кто-то из моих знакомых и друзей переехал, кто-то стал совершенно другим - я имею в виду внутренний мир человека, кто-то погиб, кто-то просто спился... Когда в стране происходят масштабные перемены, это не может не отразиться на менталитете и образе жизни. Что касается меня, вернувшись домой, я понял, что не хочу больше заниматься музыкой, т.к. все, что неслось с экранов, совсем не воодушевляло. Я пытался попробовать себя в предпринимательстве; пел в церковном хоре; начал участвовать в конкурсах, общаться с авторами; записал альбом. В конце концов, оказался на Чемпионате мира по искусствам в Лос-Анджелесе, где завоевал серебрянную медаль по классу поп-рок-вокал... Года через полтора, когда почувствовал, что в Самаре я «упираюсь» в потолок, решил переехать в Москву.

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С легкой руки

- То, что вы оказались в группе «Цветы», - судьба, случайность, закономерность?

- Мое сотрудничество со Стасом Наминым и группой «Цветы» началось с легкой руки бизнесмена Платона Лебедева. Мы познакомились еще в Самаре на одном закрытом мероприятии. Я подошел к нему и сказал, что скоро собираюсь переезжать в Москву, и мы обменялись телефонами. Уже в Москве Платон Леонидович посоветовал мне прийти на прослушивание к Стасу Намину в театр, и оказался прав. С тех пор я там работаю. Все произошло просто стремительно! Потом было участие в хиппи-мюзикле «Волосы» и, когда проходили репетиции рок-спектакля «Иисус Христос - суперзвезда», мне предложили: «Хочешь Иисуса петь? Похудей на 12 килограммов». И я принял участие в первых ста постановках. Это непередаваемые ощущения, когда ты играешь на сцене, находясь в центре пристального внимания публики, и не имеешь права сделать лишнее движение. Я даже не мог облизать пересохшие губы, потому что это выбивалось бы из образа… Как раз в это время возникла идея проведения концерта, посвященного 30-летию группы «Цветы», на который были приглашены бывшие участники. Тогда и состоялся мой дебют в этой группе. Это было супермощное действо!

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- Почему в советское время группе «Цветы» мешали работать? Как вы выразились в одном интервью, «их постоянно тыркали, дергали».

- В 1969 году в Москве было огромное количество музыкантов, впрочем, как и сейчас. Творческая молодежь, студенчество, художники, музыканты - все общались, объединялись, творили. Как раз в это время зарождались не только «Цветы», но и «Машина времени», «Воскресение»… Я слышал, например, что Стас Намин учил Андрея Макаревича играть на гитаре - никто этого факта не отрицает. Кстати, когда благодаря участию в одном из конкурсов «Цветы» выиграли право записать пластинку на фирме «Мелодия», Стас четко понял, что это шанс, и не упустил его. После выхода пластинки был взрыв популярности и всенародной любви.

В то время по радио и на ТВ транслировали выступления известных певцов, исполняющих произведения в академической, понятной манере. Вдруг появились парни, которые играли музыку, не похожую на все то, что звучало ранее. Естественно, это вызвало отторжение у чиновников: «Так не должно быть! Их нужно переучить!» Люди, не имевшие музыкального вкуса, начали рассуждать о необходимости «подогнать» этот коллектив под уже существующие штампы, причесать, переодеть. Поэтому, конечно, никаких эфиров и гастролей! «Цветы» прорывались и пробивались с большим трудом. Но в итоге то, что они делали, оказалось трендом, который все дружно подхватывали. А коллектив стали называть родоначальником отечественного рока…

Кстати, в 70-х из-за какого-то конфликта запретили название группы, якобы оно пропагандировало хиппи-движение, а это было идеологическим преступлением. Потом раскололи коллектив, и Стас Намин создал новый - «Группу Стаса Намина».

Олег ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ: «Хиты «Цветов» любят до сих пор»
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Экономические причины

- Почему состав группы очень часто менялся?

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- Думаю, в основном по экономическим причинам. В то время больше всех зарабатывали музыканты, «лабающие» в ресторанах. Они имели раз в 10 больше, чем среднестатистический работник! Играли хорошую музыку на хорошей аппаратуре, особенно не напрягаясь. А у музыкантов, которые выходили на «большую» сцену, ставка была такая мизерная, что приходилось «вкалывать» по 20-30 концертов в месяц, чтобы заработать достойные деньги. Это одна из причин, почему музыканты мигрировали из коллектива в коллектив.

А когда образовался костяк группы «Цветы» с нынешним составом участников, уже возраст был другой - зрелый, а музыкальные предпочтения - сформировавшиеся. В моем случае это еще и воплотившаяся в жизнь мечта. Сегодня мы - единый организм, сложившийся пазл. Поэтому у нас все гармонично и стабильно.

- Бытует мнение, что музыкант, артист, поэт - это не профессия, а что-то вроде развлечения

- Есть еще мнение, что у музыкантов денег куры не клюют, они купаются в роскоши… Занимаясь одной музыкой, достойно зарабатывать проблематично. Западные музыканты, впрочем, как и некоторые наши коллеги, параллельно с занятием творчеством открывают бизнес, пытаются выгодно вкладывать деньги в инвестиции, чтобы расширить и приумножить свои доходы.

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Музыкальный бизнес в нашей стране живет своей жизнью, без соблюдения законов, существующих во всем мире в этой сфере. Обычно, когда музыкант издает альбом, это информационный повод для организации гастролей в поддержку диска. Потом диск появляется в продаже, и это приносит доход. А у нас артисты могут заработать только на гонорарах от концертов. К сожалению, сегодня, когда вся информация есть в Интернете, покупать альбомы никому не нужно. Захотел - скачал песню на каком-нибудь сайте.

Что касается гастролей, то успех их проведения зависит от грамотного продвижения, эффективного маркетинга и правильной работы с прокатчиками. У нас впервые за много лет кампания проводится четко и эффективно, о чем, например, свидетельствуют аншлаговые концерты в прибалтийских странах. Мы ездим туда гастролировать раз в полгода, и все время полные залы! Люди приходят семьями. В Таллинне одна женщина рассказала, что своей дочке, когда та была маленькой, вместо колыбельной ставила слушать песни группы «Цветы». И ее дочь, приходя на концерт, сказала, что помнит эти песни!

Мы знаем, что и в Беларуси концерты пройдут на ура, и с нетерпением ждем встречи с публикой.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Один из таких коллективов, над которым не властны ни годы, ни мода, - легендарная группа «Цветы». Хиты «Мы желаем счастья вам», «Звездочка моя ясная», «Скажи мне да»,...
 
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