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Как собрать семена. Можно ли сэкономить на посадочном материале?

20.09.2018 13:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Как собрать семена. Можно ли сэкономить на посадочном материале?
Семена бархатцев, ноготков собирают в сухой день. © / Фото из открытых источников

Правило 1. Семена собирают только с самых лучших экземпляров, которые отличаются обильным цветением, насыщенной окраской соцветий и прочими достоинствами. Их стоит заранее пометить, поставив садовый маячок или привязав бирку: ведь когда они отцветут, распознать их среди прочих будет почти невозможно.

Как собрать семена. Можно ли сэкономить на посадочном материале? Когда лучше покупать семена цветов?

Правило 2. Собирать семена с гибридов F1 (это указано на пакетике) не имеет смысла. Даже если они завяжутся, то либо окажутся невсхожими, либо впоследствии дадут разномастное потомство, к тому же совсем непохожее на родителей. Причём отличаться оно будет, скорее всего, в худшую сторону.

Правило 3. У большинства однолетников семена собирают только в сухие погожие дни: при высокой влажности они нередко загнивают. Особенно это касается представителей семейства астровые: бархатцев, календулы, циннии и пр. Но с некоторыми растениями (анютины глазки, люпин, эшшольция и др.) поступают с точностью до наоборот: выбирают для сбора сырую погоду или росистое утро, потому что их сухие плоды легко растрескиваются.

Правило 4. Обычно к сбору приступают, когда семена полностью созрели. Корзинки, коробочки и прочие плоды к этому моменту должны пожелтеть или побуреть, подсохнуть и легко отрываться.

Правило 5. Растения, у которых семена созревают практически одновременно или легко дозариваются при сушке, срезают целиком. Это алиссум, василёк, гвоздика, гипсофила, иберис, кларкия, лобелия, львиный зев, незабудка, флокс друммонда и др. У других однолетников, которые не отличаются дружным созреванием, поэтапно срывают только зрелые плоды и корзинки. К таким относятся анютины глазки, астры, бархатцы, однолетние георгины, календула, космея, настурция и пр.

Как собрать семена. Можно ли сэкономить на посадочном материале? Красиво без полива.​ Какие цветы не боятся солнца и засухи?

Правило 6. Для сбора семян используют бумажные пакеты или тканевые мешочки. На них обязательно указывают всю нужную в дальнейшем информацию: вид и сорт растений, дату сбора. А растрескивающиеся плоды надо ещё и накрыть сверху, чтобы семена не разлетались.

Правило 7. Собранные семена сушат в тёплом, хорошо проветриваемом и сухом месте, например на чердаке. Температура не должна опускаться ниже 20˚С (в идеале 25-30˚С). Если семена сушат прямо в пакетах или мешочках, их нужно периодически потряхивать, а рассыпанные в ящиках плоды и корзинки ворошить.

Евдокия МИРОНОВА,
Ольга ИВАШКО

 

 
 
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С большинства садовых растений можно собрать семена самостоятельно, действуя по следующим правилам.
 
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