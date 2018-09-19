Популярный белорусский писатель и художник Адам Глобус приглашает всех на день рождения: свой 60-летний юбилей классик отметит выставкой одного дня . Самые откровенные картины, рассказы и истории авторства писателя — 29 сентября на выставке Глобуса «18+».





В программе открытия — литературные чтения, аукцион живописи, продажа книжных раритетов, вернисаж и, собственно, празднование дня рождения.

Возрастное ограничение выставки — 18+. Организаторы предупреждают, что она не предназначена для несовершеннолетних, и рекомендуют тем, кто придерживается консервативных взглядов на сексуальные отношения, не обращать внимания на это мероприятие.

Адам Глобус (настоящее имя Владимир Вячеславович Адамчик) — знаковая фигура современной белорусской культуры, эссеист, автор книг «Домовикомерон», «Только не говори моей маме», «Play.By», издатель. Произведения Глобуса переведены на основные языки мира, а также на осетинский и каталонский. Печатался в Великобритании, Германии, Словении, Чехии, Польше и России.

Когда: 29 сентября, суббота, открытие в 19.00. Где: Галерея современного искусства Ў (ул. Октябрьская, 19)