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Белорусский писатель проведет откровенную выставку одного дня "18+"
Популярный белорусский писатель и художник Адам Глобус приглашает всех на день рождения: свой 60-летний юбилей классик отметит
В программе открытия — литературные чтения, аукцион живописи, продажа книжных раритетов, вернисаж и, собственно, празднование дня рождения.
Возрастное ограничение выставки — 18+. Организаторы предупреждают, что она не предназначена для несовершеннолетних, и рекомендуют тем, кто придерживается консервативных взглядов на сексуальные отношения, не обращать внимания на это мероприятие.
Адам Глобус (настоящее имя Владимир Вячеславович Адамчик) — знаковая фигура современной белорусской культуры, эссеист, автор книг «Домовикомерон», «Только не говори моей маме», «Play.By», издатель. Произведения Глобуса переведены на основные языки мира, а также на осетинский и каталонский. Печатался в Великобритании, Германии, Словении, Чехии, Польше и России.
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Популярный белорусский писатель и художник Адам Глобус приглашает всех на день рождения: свой 60-летний юбилей классик отметит выставкой одного дня.
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