ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский писатель проведет откровенную выставку одного дня "18+"

20.09.2018 13:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Популярный белорусский писатель и художник Адам Глобус приглашает всех на день рождения: свой 60-летний юбилей классик отметит выставкой одного дня. Самые откровенные картины, рассказы и истории авторства писателя — 29 сентября на выставке Глобуса «18+».


В программе открытия — литературные чтения, аукцион живописи, продажа книжных раритетов, вернисаж и, собственно, празднование дня рождения.

Возрастное ограничение выставки — 18+. Организаторы предупреждают, что она не предназначена для несовершеннолетних, и рекомендуют тем, кто придерживается консервативных взглядов на сексуальные отношения, не обращать внимания на это мероприятие.

Адам Глобус (настоящее имя Владимир Вячеславович Адамчик) — знаковая фигура современной белорусской культуры, эссеист, автор книг «Домовикомерон», «Только не говори моей маме», «Play.By», издатель. Произведения Глобуса переведены на основные языки мира, а также на осетинский и каталонский. Печатался в Великобритании, Германии, Словении, Чехии, Польше и России.

Когда: 29 сентября, суббота, открытие в 19.00.

Где: Галерея современного искусства Ў (ул. Октябрьская, 19)

Читайте также:
Адам Глобус — о своем Койданово, ныне — Дзержинске, где на кладбище построили дома
Все самые громкие выставки Минска
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярный белорусский писатель и художник Адам Глобус приглашает всех на день рождения: свой 60-летний юбилей классик отметит выставкой одного дня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как собрать семена. Можно ли сэкономить на посадочном материале?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика