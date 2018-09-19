Где искать дешевую картошку и капусту? В центре Полоцка устроят большую ярмарку

6 октября в Полоцке проведут большую сельскохозяйственную ярмарку, сообщили в пресс-службе Полоцкого райисполкома.





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Торговые павильоны будут организованы на площади Франциска Скорины, проспекте Франциска Скорины, улице Гоголя. В первую субботу октября с восьми часов утра до 15:00 там пройдет расширенная ярмарка по продаже плодоовощной, мясомолочной продукции и других продовольственных и непродовольственных товаров.

Кроме того, в Полоцке определили дополнительные места для реализации овощей и фруктов, выращенных на приусадебных хозяйствах: напротив мини-рынка «Мариненко», вблизи дома № 49 по ул. Петруся Бровки; район магазина «Евроопт» ООО «Евроторг» по ул. Невельская; ул. Октябрьская в районе бывшего кафе «Отдых»; ул. Вологина, район магазина «Элита»; ул. Космонавтов, район магазина № 36 ОАО «Полоцк-торг»».

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